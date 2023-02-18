Основатель ЧВК «Вагнер» собирается обсудить с Басуриным слухи о его отставке

Об этом сообщает пресс-служба Пригожина в ответ на запрос издания «ПолитОнлайн. Журналисты сообщают о слухах по поводу увольнении из рядов российской армии заместителя главы управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина из-за неверного оформления его звания.

Основой для появления информации послужила публикация военного корреспондента ВГТРК Александра Сладкова в Telegram-канале о том, что якобы будут уволены и другие командиры на территории ДНР из-за состояния здоровья и отсутствия военного образования.

Пригожин назвал информацию фейком, потому что, по его мнению, подобного не может быть никогда.

«Я обязательно встречусь в ближайшее время с командирами подразделений ДНР и обсужу этот вопрос, но мне кажется, что это какой-то фейк. Такого не может быть, потому что не может быть никогда», – заявил российский бизнесмен.

Ранее Пригожин назвал ролик с расстрелом портретов российских военачальников якобы «музыкантами» украинским фейком.