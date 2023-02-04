Пригожин вспомнил фильм «Джентльмены удачи» в ответе о возможном наступлении России
Основатель частной военной компании и бизнесмен Евгений Пригожин говоря о возможном наступлении России в ходе Специальной военной операции (СВО) и сложной стратегии частной военной компании «Вагнер», сделал противопоставление, вспомнив сцену из советского фильма «Джентльмены удачи».
Журналист немецкой газеты Bild предположил, что российская армия готовит новые наступление в рамках СВО. По его мнению, российские военные будут применять стратегию ЧВК «Вагнер». Западный журналист попросил рассказать, в чем именно она заключается.
Евгений Пригожин предложил не обсуждать стратегию своей ЧВК. Но для яркого противопоставления вспомнил сцену из советского фильма о заключенных «Джентльмены удачи», в которой герои играют в шахматы, и один другого бьет шахматной доской по голове, когда тот кричит: «Ухи, ухи, ухи!»
«Стратегия ЧВК «Вагнер» – это шахматная партия, где внутри хода каждой фигуры есть еще одна шахматная партия. Для тех, кто не играет в шахматы, объясню. Это не та игра, в которой надо бить по башке шахматной доской, чтобы соперник заорал: «Ухи, ухи, ухи!», - цитирует Пригожина пресс-служба в Telegram.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» обратился в Роскомнадзор и к Генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить деятельность ресурса RTVI «на предмет распространения недостоверной общественно значимой, клеветнической информации». Документы обнародованы в Telegram-канале.
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