Пригожин вспомнил фильм «Джентльмены удачи» в ответе о возможном наступлении России

Основатель частной военной компании и бизнесмен Евгений Пригожин говоря о возможном наступлении России в ходе Специальной военной операции (СВО) и сложной стратегии частной военной компании «Вагнер», сделал противопоставление, вспомнив сцену из советского фильма «Джентльмены удачи».

Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин призвал Зеленского не сдавать Бахмут

Журналист немецкой газеты Bild предположил, что российская армия готовит новые наступление в рамках СВО. По его мнению, российские военные будут применять стратегию ЧВК «Вагнер». Западный журналист попросил рассказать, в чем именно она заключается.

Евгений Пригожин предложил не обсуждать стратегию своей ЧВК. Но для яркого противопоставления вспомнил сцену из советского фильма о заключенных «Джентльмены удачи», в которой герои играют в шахматы, и один другого бьет шахматной доской по голове, когда тот кричит: «Ухи, ухи, ухи!»

«Стратегия ЧВК «Вагнер» – это шахматная партия, где внутри хода каждой фигуры есть еще одна шахматная партия. Для тех, кто не играет в шахматы, объясню. Это не та игра, в которой надо бить по башке шахматной доской, чтобы соперник заорал: «Ухи, ухи, ухи!», - цитирует Пригожина пресс-служба в Telegram.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» обратился в Роскомнадзор и к Генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить деятельность ресурса RTVI «на предмет распространения недостоверной общественно значимой, клеветнической информации». Документы обнародованы в Telegram-канале.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: telegram.org
ТЕГИ:ЧВКЧВК "Вагнер"ФильмЕвгений Пригожин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры