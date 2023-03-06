Пригожин в шутку пообещал выйти с нецензурным пикетом в Бахмуте
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в ответ на вопрос про его политические амбиции матом попросил журналистов меньше спрашивать об этом, сообщает пресс-служба бизнесмена.
Он также добавил, что выйдет на одиночный пикет в Бахмуте с матом на табличке.
«Ребята, я очень прошу, чем меньше будет вопросов про мои политические амбиции, тем больше нам дадут боеприпасов. У вас что мозг-то свело на моих политических амбициях. У нас в стране кроме политических амбиций проблем, что ли, нет никаких? Вот появились «политические амбиции», сегодня встану на Бахмуте с одиночным пикетом с табличкой: «Отъ***тесь!», - заявил глава ЧВК «Вагнер».
Ранее Пригожин уже заявлял, что у него нет никаких политических амбиций, подчеркнув уже неоднократное обсуждение этого вопроса.
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