Тегеран пригрозил перекрыть вход в Суэцкий канал в случае наземной операции США
Тегеран перекроет Баб-эль-Мандебский пролив в случае наземного вторжения на свою территорию со стороны США, сообщает Tasnim.
По данным иранского информагентства, этот пролив считается одним из стратегически важных в мире, и Иран обладает возможностью создать для него вполне реальную угрозу. Если Вашингтон хочет придумать решение проблемы Ормузского пролива с помощью «глупых мер», им следует быть осторожными, чтобы не добавлять к своим проблемам и затруднительному положению еще один пролив, заявил собеседник агентства.
Баб-эль-Мандебский пролив расположен между Йеменом и Эритреей. С 1869 года он является южными «воротами» к Суэцкому каналу, через который проходит до 12% мировой морской торговли и около 30% мировых контейнерных перевозок.
Ранее стало известно, что власти США и Израиля стараются избегать любых провокаций, чтобы не втянуть хуситов в конфликт на стороне Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Зеленский: США требуют от Украины отступить из Донбасса в обмен на гарантии безопасности
- В Новосибирской области начались облавы по выявлению неучтенного скота
- Тегеран пригрозил перекрыть вход в Суэцкий канал в случае наземной операции США
- СМИ: Рабочие из КНДР в РФ пожаловались на антисанитарию и выплаты в $10 в месяц
- Минсельхоз США: Массовые убои скота в РФ могут происходить из-за эпидемии ящура
- Власти хотят снова запретить вывоз бензина из РФ из-за роста цен
- СМИ: Владельцам нескольких квартир хотят поднять налоги ради спасения бюджета
- ЦБ счел преждевременными подтверждения финопераций через MAX
- СМИ: Для таксопарков могут ввести квоты на электромобили
- Путин: В Россию иногда пропускают «тупые и ненужные» фильмы