СМИ: Рабочие из КНДР в РФ пожаловались на антисанитарию и выплаты в $10 в месяц

Отправленные на стройки в Россию северокорейские граждане работают по 16 часов в сутки, сообщает NBC News.

У них почти отсутствуют выходные. Работники живут в антисанитарии и после всех удержаний получают на руки около $10 в месяц. Телеканал ссылается на доклад правозащитной организации Global Rights Compliance. Исследователи опросили десятки северокорейцев, занятых на стройках в трех российских городах.

Они рассказали, что находятся под постоянным наблюдением и фактически лишены возможности распоряжаться своими доходами, так как значительная часть заработка уходит государству, которому нужно перечислять $700. В случае недоплаты оставшаяся сумма переносится на следующий месяц.

Работники из КНДР также жалуются на невыносимые условия проживания. Им приходится спать в переполненных неотапливаемых контейнерах, кишащих тараканами и клопами, а принять душ удается один-два раза в год. Их травмы и болезни в большинстве случаев игнорируются начальством. У северокорейских рабочих изымают паспорта сразу после прибытия в Россию и передают сотрудникам спецслужб КНДР.

Ранее Россия увеличила квоты для студентов из КНДР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

