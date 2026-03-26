СМИ: Для таксопарков могут ввести квоты на электромобили
В России для таксопарков могут ввести квоты на электромобили, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Ассоциацию производителей и операторов электрозарядных станций.
Она предлагает ввести квоты на покупку электромобилей для такси на уровне 5% при обновлении парка. Инициатива может затронуть только отечественные электромобил. Идея рассматривается как дополнение к закону о локализации такси.
Ассоциация отмечает, что предлагаемая квота поможет дополнительно реализовать до 4 тысяч электромобилей в год. Одна часть участников рынка такси считает, что норматив будет труднодостижим без поддержки государства, а другая опасается усиления давления на отрасль.
Проработать возможность внедрения электротранспорта для такси, каршеринга и общественного транспорта в 2023 году поручал глава государства Владимир Путин. После этого Минтранс разработал поправки к закону о такси по установлению обязательной доли электромобилей в таксопарках. Идею квот поддержали в Минэкономики, однако инициатива так и не была реализована.
Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в пресс-центре НСН предложил последовать опыту Казахстана и помочь таксопаркам приобрести электромобили, использование которых помогает удерживать цены на поездки.
- СМИ: Для таксопарков могут ввести квоты на электромобили
