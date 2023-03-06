Пригожин заявил о непричастности ЧВК к организации митингов против губернатора Беглова

Бизнесмен и создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опроверг сообщения об организации его военной компанией митингов с требованием отставки губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Ранее в соцсетях распространились скриншоты якобы из официальных сообществ ЧВК, где жителей Петербурга призывали выходить на акции против главы города 8 марта.

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Пригожин утверждает, что это «чистый фейк» и никаких акций в этот день в Петербурге вагнеровцы проводить «не собирались и не собираются». Слова бизнесмена приводит его пресс-служба.

Пресс-служба Пригожина в воскресенье, 5 марта, опубликовала его заявление с критикой Александра Беглова за нечищеные в городе дороги, которое сопровождалось хештегом #БегловВонИзПетербурга. Позднее в соцсетях появились скриншоты якобы из группы во «ВКонтакте» «ЧВК Вагнер Ленинградская область» с призывом выходить на уличные акции.

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ФОТО: скриншот с видео
ТЕГИ:Александр БегловСанкт-ПетербургЕвгений Пригожин
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