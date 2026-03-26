В Новосибирской области начались облавы по выявлению неучтенного скота
Власти Новосибирской области приступили к комплексным проверкам ветеринарного контроля, в ходе которых выявлено «большое количество неучтенного скота» в личных подсобных хозяйствах, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта.
Рабочая группа, которую он возглавил, провела выезды на территории, где были зафиксированы очаги пастереллеза. Ветеринарные сотрудники обнаружили несоответствия в учете и маркировке крупного и мелкого рогатого скота нарушения в организации хозяйственной деятельности, включая привлечение наемных работников.
Данкверт указал на необходимость усиления контроля за незаконными перевозками и продажей животных без ветеринарных документов. По его словам, после ликвидации очагов пастереллеза и после завершения карантина можно будет восстанавливать поголовье.
Ранее стало известно, что в России массовые случаи изъятия и убоя скота в регионах, что привело к протестам фермеров, которые лишились собственности и бизнеса, могут быть связаны с эпидемией ящура, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
