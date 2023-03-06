Евгений Пригожин заявил об отсутствии у него политических амбиций

Отвечая на вопрос журналистов о возможной трансформации ЧВК в политический проект он указал, что его задача в другом.

«Многократно обсуждали вопрос... Никаких политических амбиций у меня нет. Наша задача – воевать и защищать интересы Российской Федерации», - заключил он.

Ранее Пригожин заявил, что заявил, что «написал письмо к командующему группировкой СВО» о срочной необходимости выделения боеприпасов, после чего в штабе группировки аннулировали пропуск его представителя, запретив ему доступ, сообщает НСН.

