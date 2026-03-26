СМИ: Владельцам нескольких квартир хотят поднять налоги ради спасения бюджета

Соответствующая инициатива обсуждается в рамках предложений по увеличению доходов бюджетов субъектов, подготовленных Союзом финансистов России, в который входят представители региональных Минфинов. С целью легализации доходов от сдачи жилья могут ввести повышающий коэффициент к налогу на имущество, если совокупная кадастровая стоимость недвижимости превышает определенный предел (например, 100 млн руб.).

Как заявила глава комитета финансов Санкт-Петербурга Светлана Енилина, приобретение гражданами трех и более квартир как правило напрямую связано со сдачей их в аренду, однако налоги с них не поступают в бюджет регионов в полном объеме.

Рынок арендного жилья в России перенасыщен из-за льготных ипотек и высоких процентных ставок на кредиты, в результате цены начали падать, но скоро пойдет обратная волна, заявила НСН агент по недвижимости Анна Писанкова.

