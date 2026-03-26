ЦБ счел преждевременными подтверждения финопераций через MAX

Центробанк России отреагировал на письмо Национального совета финансового рынка, касающегося подтверждения дистанционных финансовых операций, сообщает «Коммерсант».

Мошенники под видом «Госуслуг» стали рекомендовать не передавать коды из SMS

ЦБ РФ указал, что норма по подтверждению находится в компетенции Минцифры. Однако регулятор считает преждевременным «рассматривать в отношении финансовой отрасли реализацию инициативы обязательного подтверждения волеизъявления через MAX». Участники финансового рынка считают подобное двойное подтверждение «юридически избыточной и необоснованно затратной» процедурой.

Ранее Совет призвал отказаться от введения подтверждения банковских операций через СМС и сообщения в мессенджере Max. Банкиры считают, что СМС ненадежны, а Мax пока технически не может обеспечить подтверждение операций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
