ЦБ счел преждевременными подтверждения финопераций через MAX

ЦБ РФ указал, что норма по подтверждению находится в компетенции Минцифры. Однако регулятор считает преждевременным «рассматривать в отношении финансовой отрасли реализацию инициативы обязательного подтверждения волеизъявления через MAX». Участники финансового рынка считают подобное двойное подтверждение «юридически избыточной и необоснованно затратной» процедурой.

Ранее Совет призвал отказаться от введения подтверждения банковских операций через СМС и сообщения в мессенджере Max. Банкиры считают, что СМС ненадежны, а Мax пока технически не может обеспечить подтверждение операций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

