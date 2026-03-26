Власти хотят снова запретить вывоз бензина из РФ из-за роста цен

Причина тому - резкий рост биржевых цен на топливо, который произошел на фоне эскалации на Ближнем Востоке. По данным агентства, рассматривается введение запрета сразу на квартал. Такие ограничения уже вводились в РФ в августе 2025 года и были сняты 31 января. В настоящее время запрет на экспорт бензина и дизеля за рубеж распространяется только на непроизводителей.

Вице-премьер России Александр Новак призвал принять оперативные меры для обеспечения внутреннего рынка топливом в условиях мирового энергокризиса. По его словам, задача сложная, но это нужно сделать «прямо очень срочно».

В ближайшее время однозначно стоит ждать роста цен на топливо для конечных потребителей, сильнее всего подорожает дизель. Вместе с тем российской экономике выгоден рост стоимости топлива на мировом рынке, поскольку появляется возможность пополнить бюджет валютной выручкой. Об этом НСН заявила эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.

