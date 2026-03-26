ЦИК: Уровень доверия избирателей к выборам существенно повысился
В России уровень доверия избирателей к выборам существенно повысился, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на заявление главы Центризбиркома Эллы Памфиловой.
По ее словам, это произошло благодаря «беспрецедентной открытости и прозрачности» избирательной системы. Заявление прозвучало на последнем заседании ЦИК в нынешнем составе. Памфилова призналась, что надела на мероприятие тот же костюм, в котором была впервые избрана председателем комиссии 10 лет назад. Из нового она выбрала брошь в форме буквы Z.
Председатель отметила, что в ходе минувшей пятилетки ЦИК научился не отставать от турбулентного времени и работать на опережение, разбивая шаблоны. В перспективе комиссия планирует использовать для организации голосования беспилотники и спутниковую связь.
Ранее в ЦИК заявили, что выборы в Госдуму в 2026 году намечены на 20 сентября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
