ЦИК: Уровень доверия избирателей к выборам существенно повысился

По ее словам, это произошло благодаря «беспрецедентной открытости и прозрачности» избирательной системы. Заявление прозвучало на последнем заседании ЦИК в нынешнем составе. Памфилова призналась, что надела на мероприятие тот же костюм, в котором была впервые избрана председателем комиссии 10 лет назад. Из нового она выбрала брошь в форме буквы Z.

Председатель отметила, что в ходе минувшей пятилетки ЦИК научился не отставать от турбулентного времени и работать на опережение, разбивая шаблоны. В перспективе комиссия планирует использовать для организации голосования беспилотники и спутниковую связь.

Ранее в ЦИК заявили, что выборы в Госдуму в 2026 году намечены на 20 сентября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

