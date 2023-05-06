Пригожин снова заявил о «снарядном голоде»
Российский предприниматель Евгений Пригожин, которому принадлежит частная военная компания (ЧВК) «Вагнер», заявил, что заявки на снаряды, которые были направлены в Минобороны РФ, не рассмотрены. Аудиокомментарий опубликовала пресс-служба в Telegram-канале.
По словам Пригожина, на 12:00 6 мая никто из представителей Минобороны РФ на ЧВК «Вагнер» не выходил на связь.
«Никто из представителей министерства обороны на ЧВК Вагнер не выходил, снаряды никакие не поставлял. Наши заявки на снаряды не рассмотрены и не выполненыю Снарядный голод продолжается», – заявил Пригожин.
Он также подтвердил, что подразделения ЧВК продолжают выполнять задачи, поставленные до конца дня 9 мая.
Ранее Пригожин заявил, что «музыканты» оставят Артемовск 10 мая и попросил Минобороны принять город, передает «Радиоточка НСН».
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