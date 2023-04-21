Пригожин заявил о службе сына Пескова в ЧВК «Вагнер»
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что сын пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова Николай служил в группе рядовым артиллеристом, передают СМИ.
По словам Пригожина, пресс-секретарь президента сам попросил забрать сына в ЧВК «Вагнер».
«Отработал абсолютно нормально, по колено в грязи, в говне на «Урагане», - рассказал предприниматель.
Пригожин ранее сообщил, что располагает информацией о группе лиц из числа сотрудников ФСИН, которые продают за рубеж компромат на осужденных. Он отметил, что данные передавались на территорию иностранных государств за вознаграждение, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru