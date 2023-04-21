Пригожин заявил о службе сына Пескова в ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что сын пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова Николай служил в группе рядовым артиллеристом, передают СМИ.

Пригожин удовлетворен законом о статусе ветерана для добровольцев

По словам Пригожина, пресс-секретарь президента сам попросил забрать сына в ЧВК «Вагнер».

«Отработал абсолютно нормально, по колено в грязи, в говне на «Урагане», - рассказал предприниматель.

Пригожин ранее сообщил, что располагает информацией о группе лиц из числа сотрудников ФСИН, которые продают за рубеж компромат на осужденных. Он отметил, что данные передавались на территорию иностранных государств за вознаграждение, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/concordgroup_official
ТЕГИ:ЧВК "Вагнер"Дмитрий ПесковЕвгений Пригожин

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