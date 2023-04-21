«Ждут, чтобы мы не напрягались»: Пригожин рассказал о сроках контрнаступления ВСУ

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал информацию о планируемом контрнаступлении ВСУ. Заявление предпринимателя приводит его пресс-служба в Telegram.

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Пригожин обратил внимание, что в Киеве регулярно делают заявление о скором наступлении. По мнению бизнесмена, таким образом украинские власти хотят усыпить бдительность России.

«Они ждут, чтобы мы не напрягались больше, а думали, что они - дебилы, и не реагировали на их крики», - объяснил основатель «Вагнера».

По его словам, пока ВСУ мешают погодные условия. О начале наступления российские войска узнают по факту, считает он.

Пригожин призвал не повторить ситуацию 1941 года.

«Они придут и будут пытаться нас порвать, а мы должны упираться», - подчеркнул предприниматель.

Основатель «Вагнера» ранее опроверг сообщения о полном окружении ВСУ в Артемовске (Бахмут). Он уточнил, что российские силы обстреливают пути снабжения украинской армии, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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