Песков: Оснований для улучшения отношений России и Европы пока не просматривается

В настоящее время оснований для улучшения отношений России и Европы пока не просматривается, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Песков: РФ сталкивается с агрессивной политикой Европы

«Нынешние политики, нынешнее поколение политиков, которые у власти, настроены конфронтационно, причем не только на словах, но и на деле», - заявил он. По словам официального представителя Кремля, они мобилизуют военные потенциалы Европы и направляют их против Москвы, «принимая непосредственно участие в боевых действиях против нас». Политик подчеркнул, что РФ необходимо «отдавать себе в этом отчет».

Ранее в МИД РФ заявили, что Европа хочет использовать диалог с Россией, чтобы дать Киеву передышку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Казаков
ТЕГИ:ЕвропаРоссияДмитрий Песков

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