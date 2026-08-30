Песков: Оснований для улучшения отношений России и Европы пока не просматривается
В настоящее время оснований для улучшения отношений России и Европы пока не просматривается, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
«Нынешние политики, нынешнее поколение политиков, которые у власти, настроены конфронтационно, причем не только на словах, но и на деле», - заявил он. По словам официального представителя Кремля, они мобилизуют военные потенциалы Европы и направляют их против Москвы, «принимая непосредственно участие в боевых действиях против нас». Политик подчеркнул, что РФ необходимо «отдавать себе в этом отчет».
Ранее в МИД РФ заявили, что Европа хочет использовать диалог с Россией, чтобы дать Киеву передышку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Песков: Оснований для улучшения отношений России и Европы пока не просматривается
- Кравцов: 65% лучших результатов ЕГЭ показали ученики обычных школ
- Мощные взрывы в Киеве: Армия РФ наносит удары
- Германия планирует обвинить Москву в подготовке теракта и ввести «масштабные санкции»
- Шохин заявил, что расходы РФ на оборону останутся высокими даже после завершения СВО
- В Госдуме заявили, что РФ не нужны люди, которые покидают страну на фоне слухов о мобилизации
- В МИД РФ заявили о подготовке Молдавии к войне с Россией
- СМИ: Мировой экономике грозит хаос из-за потепления Тихого океана
- МИД РФ: США могут применить ядерное оружие в Европе
- Том Харди выпустил рэп-альбом