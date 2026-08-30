«Нынешние политики, нынешнее поколение политиков, которые у власти, настроены конфронтационно, причем не только на словах, но и на деле», - заявил он. По словам официального представителя Кремля, они мобилизуют военные потенциалы Европы и направляют их против Москвы, «принимая непосредственно участие в боевых действиях против нас». Политик подчеркнул, что РФ необходимо «отдавать себе в этом отчет».

Ранее в МИД РФ заявили, что Европа хочет использовать диалог с Россией, чтобы дать Киеву передышку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

