Кравцов: 65% лучших результатов ЕГЭ показали ученики обычных школ

Об этом он заявил на открытии новых объектов образования с участием президента России Владимира Путина. До 2030 года в стране планируется построить еще 100 новых школ и 150 детских садов.

Ранее Кравцов заявил, что серьезных изменений в ЕГЭ-2027 не будет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

