Кравцов: 65% лучших результатов ЕГЭ показали ученики обычных школ

В России 65% набравших на Едином государственном экзамене высокие баллы выпускников обучались в школах в сельской местности, сообщают «Известия» со ссылкой на главу Минпросвещения Сергея Кравцова.

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Об этом он заявил на открытии новых объектов образования с участием президента России Владимира Путина. До 2030 года в стране планируется построить еще 100 новых школ и 150 детских садов.

Ранее Кравцов заявил, что серьезных изменений в ЕГЭ-2027 не будет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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