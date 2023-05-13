СМИ: два самолета и два вертолета в Брянской области сбили практически одновременно

В Брянской области могли практически одновременно сбить у границы с Украиной истребитель-бомбардировщик Су-34, истребитель Су-35 и два вертолета Ми-8 ВКС России на окраине города Клинцы, пишет газета «Коммерсант».

Власти Брянской области подтвердили крушение вертолета

По данным издания, все борты, потерпевшие крушение, входили в одну авиагруппу. По предварительным данным, два истребителя планировали нанести ракетно-бомбовый удар по целям на территории Черниговской области Украины, а перед экипажами двух вертолетов стояла задача подстраховать истребители.

Накануне в субботу, 13 мая, по предварительным данным, стало известно о крушении двух вертолетов Ми-8 и двух истребителей Су-34 и Су-35 в Брянской области. Экипажи военных бортов погибли.

По данным СМИ, на территории региона был введен план «Перехват»: разыскивают диверсантов, сбивших воздушные машины, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба правительства Иркутской области
ТЕГИ:ВертолётКрушениеКрушение СамолетаБрянская Область

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