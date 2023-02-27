Пригожин рассказал о наборе бойцов ЧВК «Вагнер» в регионах

Частная военная компания «Вагнер» ведет набор и подготовку бойцов в регионах России, сообщил основатель ЧВК Евгений Пригожин. Слова предпринимателя приводит его пресс-служба в Telegram-канале.

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Ранее Пригожин заявил о полном прекращении набора заключенных из исправительных учреждений в «Вагнер». Причины такого решения не уточнялись.

Как отметил основатель компании, некие силы «подсушивают» ЧВК, ставшую эффективнее других воинских формирований.

«Безусловно, прекращение набора заключенных – это плохо. <...> Сейчас идет активный набор и подготовка бойцов ЧВК "Вагнер" в регионах. Желающих много», — поделился Пригожин.

По словам основателя ЧВК, у компании возникают трудности с рекламными агентствами: некоторые из них отказываются от размещения рекламы о наборе в «Вагнер». Пригожин попросил все готовые к сотрудничеству агентства связаться с его пресс-службой.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РегионыЧВК "Вагнер"Евгений Пригожин
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