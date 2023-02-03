Пригожин пригрозил наступлением ЧВК «Вагнер» со стороны Белоруссии
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин призвал украинские войска прекратить сопротивление в Бахмуте, сообщает пресс-служба бизнесмена.
Комментируя информацию о вызове в прокуратуру Украины на допрос по обвинению в посягательстве на территориальную целостность страны он заявил, что его «поездка в Киев исключена».
Пригожин отметил, что «в составе дружного коллектива ЧВК «Вагнер» он до украинской столицы также добраться не успеет, однако возможность для встречи всё же есть.
«Заканчивайте сопротивляться в Бахмуте, тогда могу зайти с территории Белоруссии. Вот и поговорили по поводу целостности. А если серьёзно, приезжайте в Бахмут, сядем спокойно и всё обсудим», - заключил он.
Ранее Пригожин заявил, что привлечение убийц для участия в специальной военной операции оправдывается тем, что такие люди более психологически и морально подготовлены, сообщает НСН.
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