Пригожин пригрозил наступлением ЧВК «Вагнер» со стороны Белоруссии

Комментируя информацию о вызове в прокуратуру Украины на допрос по обвинению в посягательстве на территориальную целостность страны он заявил, что его «поездка в Киев исключена».

Пригожин отметил, что «в составе дружного коллектива ЧВК «Вагнер» он до украинской столицы также добраться не успеет, однако возможность для встречи всё же есть.

«Заканчивайте сопротивляться в Бахмуте, тогда могу зайти с территории Белоруссии. Вот и поговорили по поводу целостности. А если серьёзно, приезжайте в Бахмут, сядем спокойно и всё обсудим», - заключил он.

Ранее Пригожин заявил, что привлечение убийц для участия в специальной военной операции оправдывается тем, что такие люди более психологически и морально подготовлены, сообщает НСН.

