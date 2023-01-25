Пригожин объяснил привлечение в СВО убийц-заключенных
Создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объяснил привлечение убийц для участия в специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине. По его мнению, это оправдывается тем, что такие люди более психологически и морально подготовлены.
Накануне ряд СМИ сообщили о выходе на свободу Александра Тютина — предпринимателя, который в 2021 году был приговорен к 23 годам тюрьмы за заказное убийство семьи из четырех человек, в том числе двоих детей. Летом он вступил в ряды вагнеровцев, после чего был помилован и отправился в Турцию.
«Он — убийца, и на войне стоит троих-четверых, а то и больше мальчиков-одуванчиков, у которых молоко на губах еще не обсохло»,— цитирует Пригожина его пресс-служба.
Пригожин посоветовал взвесить – что россияне хотят больше: чтобы «пошел воевать риелтор-убийца или ваши близкие, которых вы, наверное, в отличие от риелтора-убийцы получите в цинковых гробах».
В 2005 году в садоводстве «Серебряный ручей» в Ленинградской области был убит предприниматель Дмитрий Зейналов, его жена, 11-летний сын и 15-летняя дочь. По версии следствия, они были расстреляны из автомата и добиты топором. В 2021 году присяжные признали виновным в заказном убийстве семьи Александра Тютина. Правоохранители задержали его в 2018 году после того, как тот попытался «заказать» свою племянницу за 600 тыс. руб.
Накануне Евгений Пригожин попросил спикера Госдумы Вячеслава Володина ввести в Уголовный кодекс статью о «дискредитации участников боевых действий, добровольцев, в том числе бывших осужденных». Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в интервью НСН назвал эту идею преждевременной из-за запрета на ЧВК в России.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+6 442 / сут.
Умерли
395 тыс.+44 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+5 542 / сут.
- El Pais: Испания присоединится к поставкам танков Leopard Украине
- Госдума приняла закон о публикации деклараций депутатов в обезличенном виде
- В Кремле назвали абсурдной идею сохранения безопасности в Европе путем продолжения войны
- Овечкин стал лучшим в истории НХЛ по голам в гостевых матчах
- Песков заявил о безопасности компьютерного оборудования в кабинете Путина
- Лавров: Украину используют в колониальной политике против русскоязычного населения
- «Бананы, лук и помидоры»: Что заказывают студенты московских вузов
- В Испании задержали подозреваемого в отправке писем со взрывчаткой в посольство Украины
- Путин в феврале встретится с лидерами фракций Госдумы
- В Кремле заявили, что угрозы Киева говорят о правильности действий Москвы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru