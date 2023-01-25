Пригожин объяснил привлечение в СВО убийц-заключенных

Создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объяснил привлечение убийц для участия в специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине. По его мнению, это оправдывается тем, что такие люди более психологически и морально подготовлены.

Накануне ряд СМИ сообщили о выходе на свободу Александра Тютина — предпринимателя, который в 2021 году был приговорен к 23 годам тюрьмы за заказное убийство семьи из четырех человек, в том числе двоих детей. Летом он вступил в ряды вагнеровцев, после чего был помилован и отправился в Турцию.

«Он — убийца, и на войне стоит троих-четверых, а то и больше мальчиков-одуванчиков, у которых молоко на губах еще не обсохло»,— цитирует Пригожина его пресс-служба.

Пригожин попросил ввести уголовную ответственность за дискредитацию воюющих осуждённых

Пригожин посоветовал взвесить – что россияне хотят больше: чтобы «пошел воевать риелтор-убийца или ваши близкие, которых вы, наверное, в отличие от риелтора-убийцы получите в цинковых гробах».

В 2005 году в садоводстве «Серебряный ручей» в Ленинградской области был убит предприниматель Дмитрий Зейналов, его жена, 11-летний сын и 15-летняя дочь. По версии следствия, они были расстреляны из автомата и добиты топором. В 2021 году присяжные признали виновным в заказном убийстве семьи Александра Тютина. Правоохранители задержали его в 2018 году после того, как тот попытался «заказать» свою племянницу за 600 тыс. руб.

Накануне Евгений Пригожин попросил спикера Госдумы Вячеслава Володина ввести в Уголовный кодекс статью о «дискредитации участников боевых действий, добровольцев, в том числе бывших осужденных». Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в интервью НСН назвал эту идею преждевременной из-за запрета на ЧВК в России.

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ФОТО: t.me/concordgroup_official / скриншот с видео
ТЕГИ:СпецоперацияЗаключенныеУбийстваЕвгений Пригожин
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