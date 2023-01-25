Пригожин объяснил привлечение в СВО убийц-заключенных

Создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объяснил привлечение убийц для участия в специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине. По его мнению, это оправдывается тем, что такие люди более психологически и морально подготовлены.

Накануне ряд СМИ сообщили о выходе на свободу Александра Тютина — предпринимателя, который в 2021 году был приговорен к 23 годам тюрьмы за заказное убийство семьи из четырех человек, в том числе двоих детей. Летом он вступил в ряды вагнеровцев, после чего был помилован и отправился в Турцию.

«Он — убийца, и на войне стоит троих-четверых, а то и больше мальчиков-одуванчиков, у которых молоко на губах еще не обсохло»,— цитирует Пригожина его пресс-служба.