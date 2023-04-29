Пригожин предложил работу уволенному генерал-полковнику Мизинцеву
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предложил уволенному генерал-полковнику Михаилу Мизинцеву должность первого заместителя командира группировки Дмитрия Уткина.
Накануне стало известно, что генерал-полковника Михаила Мизинцева сняли с должности заместителя министра обороны России.
«Вчера на совете командиров ЧВК «Вагнер» было принято решение предложить генерал-полковнику Мизинцеву Михаилу Евгеньевичу должность первого заместителя командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина (он же «Вагнер»)», - приводит слова бизнесмена его пресс-служба.
Пригожин ранее выразил мнение, что украинская армия перейдет в контрнаступление после потери Артемовска. По его словам, противник сосредоточил значительные силы, передает «Радиоточка НСН».
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