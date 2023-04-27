СМИ: Замглавы Минобороны Мизинцева сняли с должности

«Генерал ... Мизинцев уволен. Это мой товарищ. И я его весьма уважаю. Как, что, за что - сложно предполагать. Потом все узнаем», — написал военкор в своем Telegram-канале.

Сладков допустил, что причиной увольнения замглавы Минобороны могла стать «какая-то большая внезапно возникшая претензия».

Об увольнении Мизинцева также сообщил военкор Юрий Котенок.

Михаил Мизинцев был назначен замминистра обороны в сентябре 2022 года, напоминает Свободная пресса. Генерал отвечал за материально-техническое обеспечение армии.

