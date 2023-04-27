СМИ: Замглавы Минобороны Мизинцева сняли с должности
Генерал-полковника Михаила Мизинцева сняли с должности заместителя министра обороны России. Об этом сообщил военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков.
«Генерал ... Мизинцев уволен. Это мой товарищ. И я его весьма уважаю. Как, что, за что - сложно предполагать. Потом все узнаем», — написал военкор в своем Telegram-канале.
Сладков допустил, что причиной увольнения замглавы Минобороны могла стать «какая-то большая внезапно возникшая претензия».
Об увольнении Мизинцева также сообщил военкор Юрий Котенок.
Михаил Мизинцев был назначен замминистра обороны в сентябре 2022 года, напоминает Свободная пресса. Генерал отвечал за материально-техническое обеспечение армии.
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+6 012 / сут.
Умерли
398 тыс.+33 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 582 / сут.
- СМИ: Российские военные уничтожили немецкую установку «Гепард» под Херсоном
- В Китае назвали беседу Си Цзиньпина и Зеленского важным шагом к решению кризиса
- Власти Москвы отказались от идеи расстреливать бездомных животных
- Пушилин заявил о взятии под контроль последнего пути снабжения ВСУ в Артемовске
- Пранкеры Вован и Лексус поговорили с главой ФРС США от имени Зеленского
- Имя Пеле внесли в словарь португальского языка как синоним слова «лучший»
- В Госдуме захотели приравнять зарплаты депутатов к средним по стране
- СМИ: Замглавы Минобороны Мизинцева сняли с должности
- В Минобороны Украины заявили, что у Киева заканчиваются ракеты для систем ПВО
- Россия перенаправит в Азию 140 млн тонн экспорта нефти
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru