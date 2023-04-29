«Там Ленин лежит»: Пригожин развеял страхи о развороте ЧВК «Вагнер» на Москву

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в интервью военкору Семену Пегову заявил, что группировка не планирует разворачивать свои танки в сторону Москвы.

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По словам Пегова, в военных кругах была информация о планах ЧВК «Вагнер» захватить власть в России, развернув танки в сторону Москвы. Пригожин опроверг эти слухи, призвав переживающих на этот счет людей приехать воевать в Артемовск (Бахмут).

«Мысль интересная, но не думали. У нас Бахмут, Москва нам не враг. Там Ленин лежит. И на Рублевку не пойдем, потому что Рублевка большая. Второе - если вы опасаетесь, то идите воюйте в Бахмуте сами. ЧВК «Вагнер» приехала из Африки при полном боевом комплекте, когда стало тяжело Родине. Пока Родине тяжело – мы здесь. Если у Родины все в порядке, то отпустите нас на вольные хлеба», - заявил бизнесмен.

Ранее Пригожин рассказал о ситуации на важнейшей точке в Артемовске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/concordgroup_official
ТЕГИ:СпецоперацияЕвгений ПригожинЧВК "Вагнер"

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