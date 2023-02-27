Пригожин предлагал Басурину работать в ЧВК «Вагнер»

Ранее издание РБК сообщало, что Басурин готов сотрудничать с ЧВК «Вагнер», но непосредственно работать на нее не планирует. Он рассказал, что будет вести свой Telegram-канал и заниматься общественно-информационной деятельностью. Другие предложения о сотрудничестве бывший представитель донецкой милиции пока не рассматривает, как и работу на ЧВК «Вагнер», однако сотрудничать с ними согласен.

«Мы с Басуриным действительно встречались. Я сделал предложение: «В случае если будет трудно, приходите. Работу всегда найдем». Он принял решение вести свой проект. В этом нет ничего предосудительного ни для нас, ни для него. ЧВК «Вагнер» к Басурину как относилась с уважением, так и будет относиться с уважением. В конце концов, вся страна не может прийти работать в ЧВК «Вагнер», - заявил Пригожин.

Ранее Пригожин заявлял, что ЧВК «Вагнер» ведет набор и подготовку бойцов в регионах России.

