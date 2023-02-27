СМИ: Басурин будет сотрудничать с ЧВК «Вагнер»

Он рассказал, что будет вести свой Telegram-канал и заниматься общественно-информационной деятельностью. Другие предложения о сотрудничестве бывший представитель донецкой милиции пока не рассматривает, как и работу на ЧВК «Вагнер», однако сотрудничать с ними согласен.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин встретился с Басуриным. Они обсудили возможные кадровые перестановки в силовых структурах Донецкой и Луганской народных республик. Тогда глава ЧВК «Вагнер» высказал беспокойство по поводу того, что командиров, которые служили много лет, «начинают зачищать фактически».