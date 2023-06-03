Пригожин пообещал прийти на защиту Белгородской области

Российский бизнесмен, основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин пообещал прийти со своими бойцами на защиту Белгородской области, если не прекратится захват российской территории.

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«Идет уже захват этой территории. Безусловно, мы придем в Белгородскую область и защитим наш, подчеркиваю, российский народ. Всех тех, кто там проживает: русских, дагестанцев, чеченцев – кого угодно. Этнических украинцев, в том числе. И ожидать приглашения – чьего-то – и спрашивать, можно ли нам прийти, мы не будем», – сделал заявление Пригожин в Telegram-канале своей пресс-службы в субботу, 3 июня.

Ранее член думского комитета по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев в интервью НСН призвал ввести приграничных регионах план территориальной обороны.

«Конечно, хотелось бы, чтобы ввели план территориальной обороны. Он существует у нас. Я считаю, что отвечать за тероборону должен главкомат сухопутных войск. Также в регионах нужны оперативные штабы, которые подчинили бы все силы наших приграничные регионов главам субъектов», - заявил собеседник Telegram-каналу «Радиоточка НСН».



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ФОТО: t.me/vvgladkov
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