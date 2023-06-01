Глава Шебекино рассказал о звонке Путина с предложением о помощи

Глава города сообщил, что доложил президенту об обстановке, рассказал о действиях и планах местных властей.

«Первое, о чем он спросил - какая нужна помощь. Было очень приятно, наш президент с нами», - сказал Жданов в эфире телеканала «Россия 24».

При обстреле Шебекино со стороны украинской армии 1 июня пострадали 12 человек. Более 1,6 тысячи местных жителей разместили в Белгороде, передает «Радиоточка НСН».

