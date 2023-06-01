«Нужна тероборона»: Генерал Гурулев раскрыл способ защитить Белгородскую область

Член думского комитета по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев в эфире НСН призвал создать в регионах оперативных штабы.

Член думского комитета по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев в интервью НСН призвал ввести приграничных регионах план территориальной обороны.

В четверг, 1 июня, город Шебекино Белгородской области подвергся массированному украинскому обстрелу. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, ВСУ обстреляли белгородский город снарядами «Града». Власти также заявляют о сложной обстановке в Шебекинском городском округе. Ночью различные Telegram-каналы сообщали о попытках прорыва украинских войск в Шебекинском направлении, однако оперштаб Белгородской области вскоре опроверг эту информацию. Гурулев призвал создать в регионах оперативные штабы.

ВСУ обстреляли Белгородскую область «Градами»

«Конечно, хотелось бы, чтобы ввели план территориальной обороны. Он существует у нас. Я считаю, что отвечать за тероборону должен главкомат сухопутных войск. Также в регионах нужны оперативные штабы, которые подчинили бы все силы наших приграничные регионов главам субъектов», - заявил собеседник НСН.

По его словам, ВСУ обстреливают Шебекино «Градами», чтобы стереть город с лица земли, посеять панику среди местных жителей и чтобы отвлечь с линии фронта российские войска.

«Украинцы поливают из «Града» по Шебекино. Там не может быть никаких точных ударов. «Град» бьёт не точечно, а по площади. Шебекино намеренно стирается с лица земли, чтобы отвлечь наши войска, а также посеять панику среди населения. Знаю, что у белгородцев нет никакой паники. Да, тяжело, да, у украинцев нет недостатка боеприпасов. Но у народа нет паники, есть только сплочение и ожесточенность против врага», - считает Гурулев.

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Депутат не видит других вариантов прекращения регулярных обстрелов Белгородской области, кроме как полное уничтожение врага.

«Чтобы прекратить обстрелы, требуется уничтожить врага, иного варианта нет», - резюмировал Гурулев.

Ранее старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в интервью НСН также призвал защитить российские границы, создав нормальную территориальную оборону региона, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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