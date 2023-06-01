«Нужна тероборона»: Генерал Гурулев раскрыл способ защитить Белгородскую область

«Конечно, хотелось бы, чтобы ввели план территориальной обороны. Он существует у нас. Я считаю, что отвечать за тероборону должен главкомат сухопутных войск. Также в регионах нужны оперативные штабы, которые подчинили бы все силы наших приграничные регионов главам субъектов», - заявил собеседник НСН.

По его словам, ВСУ обстреливают Шебекино «Градами», чтобы стереть город с лица земли, посеять панику среди местных жителей и чтобы отвлечь с линии фронта российские войска.

«Украинцы поливают из «Града» по Шебекино. Там не может быть никаких точных ударов. «Град» бьёт не точечно, а по площади. Шебекино намеренно стирается с лица земли, чтобы отвлечь наши войска, а также посеять панику среди населения. Знаю, что у белгородцев нет никакой паники. Да, тяжело, да, у украинцев нет недостатка боеприпасов. Но у народа нет паники, есть только сплочение и ожесточенность против врага», - считает Гурулев.