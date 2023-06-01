В ВСУ заявили о приостановке наступления у Артемовска
Украинские подразделения приостановили продвижение у Артёмовска, заявил командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский в интервью газете «Украинская правда».
По его словам, это было сделано намерено для восстановления боеспособности частей.
Он также рассказал, что ВСУ в течение нескольких дней подступали к городу с флангов.
«Сейчас наступление приостановлено, поскольку выполняются другие важные задачи», - отметил генерал. Он также добавил, что сейчас на этом направлении установилось временное затишье.
Ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ВСУ пытаются вернуть Артемовск, атакуя с флангов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин заявил, что не сомневается в победе России в СВО
- Песков объяснил денонсацию договора с Украиной по Азовскому морю
- Песков: вопрос транзита российского аммиака через Украину еще не решен
- Захарова: Атакой дронов Киев пытался запугать москвичей
- Российская армия вплотную подошла к Купянску
- Польша установила на белорусской границе контейнеры для размещения военнослужащих
- Директор ФСБ Бортников: Запад хочет дестабилизировать ситуацию в СНГ
- Песков заявил, что ему неизвестно о случаях «заражения» шпионским ПО смартфонов в Кремле
- Путин наградил главу администрации Шебекинского округа орденом Мужества
- Песков: использование на госслужбе смартфонов Apple «неприемлемо и запрещено»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru