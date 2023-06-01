В ВСУ заявили о приостановке наступления у Артемовска

По его словам, это было сделано намерено для восстановления боеспособности частей.

Он также рассказал, что ВСУ в течение нескольких дней подступали к городу с флангов.

«Сейчас наступление приостановлено, поскольку выполняются другие важные задачи», - отметил генерал. Он также добавил, что сейчас на этом направлении установилось временное затишье.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ВСУ пытаются вернуть Артемовск, атакуя с флангов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

