В ВСУ заявили о приостановке наступления у Артемовска

Украинские подразделения приостановили продвижение у Артёмовска, заявил командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский в интервью газете «Украинская правда».

В ЛНР рассказали о попытке ВСУ пойти в наступление под Артемовском

По его словам, это было сделано намерено для восстановления боеспособности частей.

Он также рассказал, что ВСУ в течение нескольких дней подступали к городу с флангов.

«Сейчас наступление приостановлено, поскольку выполняются другие важные задачи», - отметил генерал. Он также добавил, что сейчас на этом направлении установилось временное затишье.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ВСУ пытаются вернуть Артемовск, атакуя с флангов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: telegram.org
ТЕГИ:УкраинаДНРНаступлениеВСУ

Горячие новости

Все новости

партнеры