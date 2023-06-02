Пригожин: ЧВК «Вагнер» передала Минобороны все позиции в Артемовске

«В настоящий момент на 2 июня практически все 99% подразделений ЧВК «Вагнер» покинули Бахмут. Все позиции переданы в надлежащем порядке Министерству обороны», - подчеркнул Пригожин.

По его словам, вопросов и замечаний к «Вагнеру» нет. Со стороны ВСУ провокаций в адрес группы не было, уточнил он.

Пригожин объявил о полном освобождении Артемовска 20 мая. Бои за город продолжались 224 дня, передает «Радиоточка НСН».

