Пригожин ответил на главную версию о причине удара по Макеевке
Бизнесмен Евгений Пригожин, основавший частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер», прокомментировал основную версию произошедшего удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по зданию ПТУ в Макеевке Донецкой народной республики, в результате которого погибли по меньшей мере 63 мобилизованных. Его позицию опубликовала пресс-служба компании «Конкорд» в социальной сети во «ВКонтакте».
Редакция телеканала «360» напомнила, что, по неофициальным данным, главной причиной попадания ракетами «HIMARS» по ПТУ в Макеевке стал биллинг мобильных телефонов.
«Нужно ли отбирать у военных средства связи во время нахождения в местах дислокации?» — поинтересовались журналисты.
В ответ пресс-служба Пригожина разместила в посте копию советского плаката военного времени «Не болтай». Сам бизнесмен также не стал вдаваться в подробности происшедшего.
«Я не могу вам дать публичный ответ, так как мой публичный ответ станет поводом для нанесения следующего удара. Для наглядности предлагаю вам повесить в офисе плакат военного времени «Не болтай»», - призвал основатель ЧВК.
Ранее Евгений Пригожин заявил о сложностях в продвижении в Артёмовске из-за линий обороны ВСУ. Он сообщил, что в Артёмовске (Бахмут - украинское название) Вооруженные силы Украины сформировали «пятьсот линий обороны», из-за чего продвижение идет с большим трудом, передает РИА Новости.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+3 884 / сут.
Умерли
394 тыс.+43 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+4 489 / сут.
- МИД: Россия намерена блокировать военные угрозы со стороны Японии
- Стали известны подробности обмена пленными с участием Медведчука и азовцев*
- Французский телеканал в прямом эфире выпустил кадры ракетного удара по пункту ВСУ в Дружковке
- Пригожин ответил на главную версию о причине удара по Макеевке
- Евгений Пригожин заявил о сложностях в продвижении в Артёмовске из-за линий обороны ВСУ
- В Госдуме решили запретить Италии и Франции усыновлять детей из России
- Apple анонсирует подорожание при замене аккумуляторов в своих гаджетах с 1 марта
- Арбитражный суд арестовал активы Linde в России на 35 млрд рублей
- В Госдуме призвали перейти на систему лекарственного страхования в 2023 году
- ВС РФ разгромили хранилище топлива группировки ВСУ «Хортица»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru