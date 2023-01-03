Пригожин ответил на главную версию о причине удара по Макеевке

Редакция телеканала «360» напомнила, что, по неофициальным данным, главной причиной попадания ракетами «HIMARS» по ПТУ в Макеевке стал биллинг мобильных телефонов.

«Нужно ли отбирать у военных средства связи во время нахождения в местах дислокации?» — поинтересовались журналисты.

В ответ пресс-служба Пригожина разместила в посте копию советского плаката военного времени «Не болтай». Сам бизнесмен также не стал вдаваться в подробности происшедшего.

«Я не могу вам дать публичный ответ, так как мой публичный ответ станет поводом для нанесения следующего удара. Для наглядности предлагаю вам повесить в офисе плакат военного времени «Не болтай»», - призвал основатель ЧВК.

Ранее Евгений Пригожин заявил о сложностях в продвижении в Артёмовске из-за линий обороны ВСУ. Он сообщил, что в Артёмовске (Бахмут - украинское название) Вооруженные силы Украины сформировали «пятьсот линий обороны», из-за чего продвижение идет с большим трудом, передает РИА Новости.



