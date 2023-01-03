Пригожин ответил на главную версию о причине удара по Макеевке

Бизнесмен Евгений Пригожин, основавший частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер», прокомментировал основную версию произошедшего удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по зданию ПТУ в Макеевке Донецкой народной республики, в результате которого погибли по меньшей мере 63 мобилизованных. Его позицию опубликовала пресс-служба компании «Конкорд» в социальной сети во «ВКонтакте».

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Редакция телеканала «360» напомнила, что, по неофициальным данным, главной причиной попадания ракетами «HIMARS» по ПТУ в Макеевке стал биллинг мобильных телефонов.

«Нужно ли отбирать у военных средства связи во время нахождения в местах дислокации?» — поинтересовались журналисты.

В ответ пресс-служба Пригожина разместила в посте копию советского плаката военного времени «Не болтай». Сам бизнесмен также не стал вдаваться в подробности происшедшего.

«Я не могу вам дать публичный ответ, так как мой публичный ответ станет поводом для нанесения следующего удара. Для наглядности предлагаю вам повесить в офисе плакат военного времени «Не болтай»», - призвал основатель ЧВК.

Ранее Евгений Пригожин заявил о сложностях в продвижении в Артёмовске из-за линий обороны ВСУ. Он сообщил, что в Артёмовске (Бахмут - украинское название) Вооруженные силы Украины сформировали «пятьсот линий обороны», из-за чего продвижение идет с большим трудом, передает РИА Новости.

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ФОТО: t.me/concordgroup_official
ТЕГИ:ЧВКВСУЕвгений Пригожин
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