Пригожин заявил о планах набирать снайперов в женских колониях

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин не исключил, что женщин, отбывающих наказание в российских колониях, будут набирать для участия в специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба принадлежащей ему компании «Конкорд».

Пригожин предложил приехавшему в Бахмут Зеленскому встретиться

В сообщении говорится, что к бизнесмену обратился депутат Заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер, который рассказал, что женщины из ИК-6 города Нижнего Тагила «готовы отправиться в зону СВО в качестве связистов, врачей, медсестёр».

Пригожин в ответ отметил, что работа в этом направлении ведётся.

«Не только медсёстрами и связистами, а также в диверсионных группах и снайперских парах. Всем известно, что это широко применялось. Работаем в этом направлении. Есть сопротивление, но думаю, дожмём», - заключил основатель ЧВК.

Ранее Пригожин заявил, что готов «взять на поруки» Павла Николина, который обстрелял полицейских в городе Новошахтинске Ростовской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: telegram.org
ТЕГИ:СпецоперацияЗаключенныеЖенщиныЕвгений ПригожинЧВК
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры