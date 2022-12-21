Пригожин заявил о планах набирать снайперов в женских колониях
Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин не исключил, что женщин, отбывающих наказание в российских колониях, будут набирать для участия в специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба принадлежащей ему компании «Конкорд».
В сообщении говорится, что к бизнесмену обратился депутат Заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер, который рассказал, что женщины из ИК-6 города Нижнего Тагила «готовы отправиться в зону СВО в качестве связистов, врачей, медсестёр».
Пригожин в ответ отметил, что работа в этом направлении ведётся.
«Не только медсёстрами и связистами, а также в диверсионных группах и снайперских парах. Всем известно, что это широко применялось. Работаем в этом направлении. Есть сопротивление, но думаю, дожмём», - заключил основатель ЧВК.
Ранее Пригожин заявил, что готов «взять на поруки» Павла Николина, который обстрелял полицейских в городе Новошахтинске Ростовской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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