Пригожин отреагировал на слухи об отстранении генерала Мурадова

Ранее в СМИ и соцсетях распространялась информация о том, что командующего Восточным военным округом генерала Рустама Мурадова отстранили от должности за просчёты под Угледаром.



«Во-первых, после событий под Угледаром он уже получил звание генерал-полковника. А во-вторых, одно могу сказать: Мурадов всегда выполнял задачи, поставленные более высоким руководством. Так в уставе записано. Поэтому прокомментировать ситуацию не могу. Могу сказать, что когда на дереве листья начинают сохнуть – то проблема не обязательно в листьях, иногда бывает, что корневая система не справляется или короед завелся», - приводит слова бизнесмена его пресс-служба.

Пригожин также добавил, что знает о ситуации, произошедшей под Угледаром, однако, по его словам, «время рассказывать еще не пришло».

также предупреждал о планирующемся украинской армией наступлении на Белгород.

