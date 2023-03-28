Пригожин опроверг переброску ЧВК «Вагнер» под Авдеевку
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, отвечая на журналистский запрос, опроверг слухи о переброске части подразделений ЧВК «Вагнер» под Авдеевку.
«Нет, это не соответствует действительности. Подразделений ЧВК «Вагнер» на Авдеевке нет и не было. Все задачи, которые выполняются, выполняются исключительно военными. И удачи парням в выполнении их задачи», - приводит слова бизнесмена его пресс-служба.
Ситуация в Авдеевке для Вооруженных сил Украины близка к критической, в город запретили въезд гражданских. Такое заявление сделал врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».
Он отметил, что в город никого не пускают. По словам Пушилина, «долгожданное освобождение» Авдеевки уже не за горами.
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