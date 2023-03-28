Врио главы ДНР Пушилин: Ситуация в Авдеевке для Киева близка к критической

Ситуация в Авдеевке для Вооруженных сил Украины близка к критической, в город запретили въезд гражданских. Такое заявление сделал врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

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Он отметил, что в город никого не пускают. По словам Пушилина, «долгожданное освобождение» Авдеевки уже не за горами.

Ранее чешский президент Петр Павел заявил, что у Украины будет только одна попытка начать крупное контрнаступление в этом году. На этом фоне экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) в разговоре с НСН отмечал, что Украина может предпринять попытки атаковать российские приграничные территории накануне масштабного контрнаступления.

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ФОТО: РИА Новости
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