Врио главы ДНР Пушилин: Ситуация в Авдеевке для Киева близка к критической

Он отметил, что в город никого не пускают. По словам Пушилина, «долгожданное освобождение» Авдеевки уже не за горами.

Ранее чешский президент Петр Павел заявил, что у Украины будет только одна попытка начать крупное контрнаступление в этом году. На этом фоне экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) в разговоре с НСН отмечал, что Украина может предпринять попытки атаковать российские приграничные территории накануне масштабного контрнаступления.

