Врио главы ДНР Пушилин: Ситуация в Авдеевке для Киева близка к критической
Ситуация в Авдеевке для Вооруженных сил Украины близка к критической, в город запретили въезд гражданских. Такое заявление сделал врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».
Он отметил, что в город никого не пускают. По словам Пушилина, «долгожданное освобождение» Авдеевки уже не за горами.
Ранее чешский президент Петр Павел заявил, что у Украины будет только одна попытка начать крупное контрнаступление в этом году. На этом фоне экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) в разговоре с НСН отмечал, что Украина может предпринять попытки атаковать российские приграничные территории накануне масштабного контрнаступления.
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