Пригожин объявил об открытии «Второго фронта»

По его словам, Аббас Джума занял пост председателя попечительского совета медиагруппы «Патриот».

«Я был назначен на новую должность – его заместителя, и, в свою очередь, он уже как мой непосредственный начальник дал мне проект, которым я теперь буду активно заниматься. А проект этот называется, внимание, «ЧВК «Вагнер». Второй фронт». Родина нуждается в защите, в том числе от тех, кто пытается населению заморочить головы и рассказать о том, что у нас все идеально, тем самым помогая врагу нас, расслабленных, заплывших жиром, победить. И мы будем с этим бороться. Поэтому ждите следующих шагов «ЧВК «Вагнер». Второй фронт», ответственный за проект – Евгений Пригожин», - приводит слова бизнесмена его пресс-служба.

Ранее Пригожин заявил, что военная спецоперация на Украине пойдет по очень тяжелому для России сценарию, поэтому всей стране необходимо работать только на нужды Вооруженных сил. В связи с этим он призвал «перестать жировать» и «строить стеклянные башни, как «Газпром»», а вместо этого ввести военное положение и провести новую волну мобилизации, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

