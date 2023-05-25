«Попробуйте заткнуть рот мне!»: Пригожин об увольнении журналиста Долгова после интервью
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отреагировал на новости об увольнении медиатехнолога Константина Долгова после интервью журналиста с бизнесменом.
Накануне Пригожин дал большое интервью политконсультанту Константину Долгову. Почти полтора часа глава «Вагнеров» отвечал на самые разные вопросы, начиная с отношений с президентом России Владимиром Путиным, заканчивая призывами провести всеобщую мобилизацию.
«Мне рот попробуйте закрыть. И будем внимательно смотреть, как вы это сделаете. Вы дебилы, думая, что оказываете услугу власти. Вы ей гадите. Потому что идет война и х***и меряться некогда. Надо страну спасать и защищать», - обратился бизнесмен к уволившим Долгова.
Пригожин отметил, что поддержит журналиста, а также назвал его молодцом и подчеркнул, что тот задал правильные вопросы, на которые нужны ответы.
«Власть в интервью никак дискредитирована не была. Были дискредитированы бюрократы», - подчеркнул Пригожин.
Ранее он сообщил, что несколько бойцов ЧВК «Вагнер» получили высокие государственные награды, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru