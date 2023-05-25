«Попробуйте заткнуть рот мне!»: Пригожин об увольнении журналиста Долгова после интервью

Накануне Пригожин дал большое интервью политконсультанту Константину Долгову. Почти полтора часа глава «Вагнеров» отвечал на самые разные вопросы, начиная с отношений с президентом России Владимиром Путиным, заканчивая призывами провести всеобщую мобилизацию.

«Мне рот попробуйте закрыть. И будем внимательно смотреть, как вы это сделаете. Вы дебилы, думая, что оказываете услугу власти. Вы ей гадите. Потому что идет война и х***и меряться некогда. Надо страну спасать и защищать», - обратился бизнесмен к уволившим Долгова.

Пригожин отметил, что поддержит журналиста, а также назвал его молодцом и подчеркнул, что тот задал правильные вопросы, на которые нужны ответы.

«Власть в интервью никак дискредитирована не была. Были дискредитированы бюрократы», - подчеркнул Пригожин.

Ранее он сообщил, что несколько бойцов ЧВК «Вагнер» получили высокие государственные награды, передает «Радиоточка НСН».

