Пригожин объявил о наборе в ЧВК «Вагер»

«В 42 городах Российской Федерации открылись центры по набору в ЧВК «Вагнер». Туда идут новые бойцы, которые пойдут вместе с нами бок о бок защищать свою страну и свою семью», - цитирует Пригожина его пресс-служба.

В сообщении Пригожин также утверждает, что «колоссальное сопротивление ВСУ» удастся «преодолеть вместе».

Накануне Пригожин предрек поражение российской армии на Украине без ЧВК «Вагнер», передает НСН.



