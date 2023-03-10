Пригожин объявил о наборе в ЧВК «Вагер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о наборе добровольцев. Для этого, по его словам, в регионах открылись специальные центры.

СМИ: ЧВК «Вагнер» зашла на территорию завода «АЗОМ» в Артемовске

«В 42 городах Российской Федерации открылись центры по набору в ЧВК «Вагнер». Туда идут новые бойцы, которые пойдут вместе с нами бок о бок защищать свою страну и свою семью», - цитирует Пригожина его пресс-служба.

В сообщении Пригожин также утверждает, что «колоссальное сопротивление ВСУ» удастся «преодолеть вместе».

Накануне Пригожин предрек поражение российской армии на Украине без ЧВК «Вагнер», передает НСН.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: telegram.org
ТЕГИ:СпецоперацияЕвгений ПригожинЧВК "Вагнер"
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры