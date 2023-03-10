Пригожин объявил о наборе в ЧВК «Вагер»
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о наборе добровольцев. Для этого, по его словам, в регионах открылись специальные центры.
«В 42 городах Российской Федерации открылись центры по набору в ЧВК «Вагнер». Туда идут новые бойцы, которые пойдут вместе с нами бок о бок защищать свою страну и свою семью», - цитирует Пригожина его пресс-служба.
В сообщении Пригожин также утверждает, что «колоссальное сопротивление ВСУ» удастся «преодолеть вместе».
Накануне Пригожин предрек поражение российской армии на Украине без ЧВК «Вагнер», передает НСН.
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