Телеграм: Дизельная сделка и вероломство «Старлинков»
Дроны ВСУ атаковали дата-центры "Яндекса" на фоне сделки России и США, а Владимир Зеленский вновь поссорился с Дональдом Трампом.
Атаки на ЦОДы «Яндекса»
В конце прошлой недели украинские беспилотники атаковали три дата-центра «Яндекса» в Рязани, Калуге и Владимире.
«Айтишник в ватничке» критикует недовольных «Яндексом»:
«Не просто так облачные решения стараются запихнуть как можно в меньший объем и расположить как можно ближе к узловым точкам обмена траффиком. Построение устойчивых и масштабируемых кластерных решений – имеет кучу нюансов. Например, большинство сервисов состоят не только из обработчиков запросов, но и из различных файловых хранилищ, балансировщиков, очередей, баз данных и прочего такого. Попросту потому, что для нормальной работы сервиса, видимого извне, как единое целое – внутри построена сложная схема взаимодействий. Которая – сюрприз – тоже зависит от сетевых задержек. И разнеся элементы этой системы друг от друга – можно получить внезапные спецэффекты, вроде "split brain". Сугубо за счет пингов. Яндекс тут намедни потерял 3 датацентра из 5 – и все равно сохранил работоспособность, потому что там люди все-таки посвятили годы жизни не озвучке "надписей на курточках", а построению устойчивых архитектур. И постоянно проводили учения по распределению нагрузки».
Разработчик мобильных приложений Алексей Гладков считает, что «Яндекс» попал в беспрецедентную ситуацию:
«Можно совершенно точно сказать, что никто и никогда в мире с таким не сталкивался. Я, как и любой разработчик мобильных приложений, часто сталкивался с такой ситуацией, когда к тебе приходит человек и такой "Я тут идею для приложения придумал, как думаешь сколько будет стоить?" И ты начинаешь терпеливо объяснять, что за иконкой есть не только приложение, но и backend, а это огромное число серверов, буквально целые поля и здания, которые еще и должны быть геораспределенными и иметь запас по мощности в несколько раз на случай, если что-нибудь случится с тем или иным кластером. Как инсайдер я отлично осведомлен о ежедвухнедельных учебных тренировках и, поверьте, несмотря на то, что никто в этом мире не любит учения, эти учения отрабатывались как надо. Но, к сожалению, жизнь оказалась намного сложнее этих учений. Было вырублено 3 крупных ЦОДа. Даже чтобы поддерживать такое, вам нужны тысячи инженеров, а если оно упало, то обычно речь идет о неделях, а вполне вероятно месяцах. Точную цифру вам никто не назовет, потому что с таким просто никто не сталкивался. Поэтому я хочу попросить вас проявить терпение. Сегодня к вечеру уже работает почти все от Алисы и до Такси, это какие-то рекордные показатели, которыми мы, как страна, можем гордиться. Лучшее, что вы можете сейчас сделать – это пожелать удачи тем парням, которые сейчас без сна и выходных срочно переключают трафик, поднимают уцелевшие стойки, перераспределяют нагрузку и вводят новые мощности».
«Мейстер» отмечает, что ситуацию с «Яндексом» прокомментировал пресс-секретарь президента России:
«То, что проблемы, возникшие у "Яндекса", комментирует Песков, показывает, что значимость системообразующей цифровой компании для экономики в руководстве страны осознают очень хорошо. Так что будем надеяться, что за техническими решениями по части защиты ЦОД дело не станет. Для "Яндекса" же, впрочем, как и для ряда других бизнес-структур, стремившихся в своей деятельности подчеркнуто отстроиться от войны, есть и другой урок. Эти попытки отстроиться бесполезны: врагами вас уже все равно назначили, так что вопрос лишь в том, вы намерены активно противодействовать последствиям этого назначения, или рассчитываете, что если максимально прикинуться ветошью и не отсвечивать, то пронесет? В общем, нет, не пронесет. Особенно всех, у кого масштаб более-менее крупный (хотя бы за пределы субъекта федерации выходит)».
«Про tech и этих» комментирует инициативу Минцифры:
«Минцифры сегодня анонсировало меры поддержки строительства центров обработки данных. "Фабрика проектного финансирования, СПИК, соглашение о защите и поощрении инвестиций – все то, что сейчас работает на большие инфраструктурные проекты", – уточнил глава Минцифры (цитата по "Интерфаксу"). Вот только спохватились власти слишком поздно. Предлагать инвесторам льготы на стройку новых ЦОДов после того, как прилёты по объектам "Яндекса" уже показали реальную уязвимость такой инфраструктуры, – стратегия очень сомнительная. Загнать бизнес в миллиардные стройки где-то в Сибири сейчас вряд ли получится: никакие государственные скидки не перекроют риск потерять дорогое железо в любой момент».
«Банкста» обращает внимание на вранье Европарламента:
«Члены Европарламента распространяют дезинформацию о том, что боты "Яндекса" обвалились и уменьшили поддержку Трампа и "Альтернативы для Германии" в соцсетях. Боты "Яндекса" действительно существуют, но не для поддержки Трампа, а для обычной работы его поисковой системы, чтобы пользователи могли находить нужные сайты. Поисковые роботы (crawlers) индексируют веб-сайты, как и Google, и когда его центры обработки данных выходят из строя, автоматический трафик, естественно, падает. Боты в свою очередь "запоминают", что на вашем сайте есть рецепт борща или продаются трусы. Европарламент борется с "российской дезинформацией" с помощью европейской дезинформации».
Дизельная сделка
Россия и США заключили дизельную сделку, согласно которой Вашингтон снимает санкции с российского дизеля до апреля 2027 года, а Москва соглашается поставить в США и на мировые рынки около 5 млн тонн дизеля.
«Труба от качелей» отвечает на вопрос, зачем это России:
«1. Начнем с того, что продажа сырьевого товара по рыночной цене является обоюдовыгодной продавцу и покупателю. Россия не идет ни на какие односторонние уступки, и, более того, получила шанс хорошо заработать, воспользовавшись высокими ценами на дизель. Любое, даже частичное и временное, снятие санкций нам выгодно. 2. Мы даем новый повод Трампу давить на Киев. При чем такой повод, который понятен его коллегам по партии – ударами по российским НПЗ Зеленский мешает им выиграть выборы в Конгресс (сколь бы ни были призрачными шансы). 3. Для нас ситуация win-win. Если Киев прекратит удары по НПЗ, то это дополнительный бонус к сделке; если же нет, то есть шанс, что угроза Трампа отрубить Старлинк или что-то еще будет исполнена. Не говоря уже о том, что нежелание остановить удары по российским НПЗ, похоже, стало последней каплей для Трампа, чтобы сказать вслух: "Украине нужен новый президент". 4. Рискнем предположить, что, если Трамп и правда хочет делать сделки с Россией (пишут, что кроме этой с Кушнером и Уиткоффом уже обсуждались и другие), то ему правильно начать с такой, которую своим было бы просто "продать". Делая такую сделку, мы ничем не рискуем, но помогаем Трампу начать ломать лед. 5. Реакция Киева, конечно, пустячок, но приятный».
«Всевидящее око» обращает внимание на реакцию Европы:
«Трамп, возможно, сам того не желая, разбудил протестные настроения в Европе. Партия АДГ и левый "Союз Сары Вагенкнехт" в Германии заявили, что тоже хотят сделку по дизелю с Россией, потому что санкции вредят стране. Разумеется, ничем позитивным это не закончится, поскольку ФРГ руководит реваншист и вредитель Мерц, который способен блокировать самые полезные начинания оппозиции. Но крайне любопытен сам вектор ее активности. Только протестные движения в современной Европе понимают, что без энергоресурсов России Евросоюз – просто сакральная жертва, барашек на заклание, предназначенный для того, чтобы его пожрал заокеанский хозяин, немного оттянув собственный коллапс. Но европейцы сами выбрали себе антинародные правительства, которые тащат их за собой к краю пропасти. Обвинять теперь некого – даже коварных русских. Сами себе злобные буратины, поверившие в собственную пропаганду».
Сенатор Алексей Пушков объясняет:
«Кандидат в президенты Франции от социалистов, член Европарламента Рафаэль Глюксманн решил построить свою избирательную кампанию на отвязанной критике Трампа. За дизельную сделку он обозвал его так: "либо полезный идиот, либо агент, подрывающий европейскую демократию и свободу". <…> Дизельная сделка к Европе отношения не имеет, ничем ее "демократии и свободе" не угрожает, как и Россия вообще не угрожает Франции. Эта договоренность относится к сфере взаимодействия России и США. Но именно это и бесит ее противников. Вместе с тем бешеная реакция на нее политиков типа Глюксманна показывает, что дизельная сделка идет в верном направлении. Что хорошо для мира и для России, для Глюксманна и таких, как он, смерти подобно».
«ИнфоТЭК» приводит мнение своего главреда Александра Фролова:
«Частичное снятие запрета на экспорт дизельного топлива позволит снизить риски затоваривания российских НПЗ на фоне сезонного сокращения внутреннего спроса. При этом формулировка решения правительства оставляет вопрос: разрешенные 500 тыс. т – это дополнительные поставки или общий объем экспорта на данном этапе. <…> По словам эксперта, действовавший запрет был частичным и сохранял возможность поставок ограниченному кругу потребителей. Октябрь он назвал наиболее очевидным временем для начала восстановления экспортных потоков: с начала четвертого квартала спрос на моторное топливо снижается, что уменьшает риски для внутреннего рынка, но повышает вероятность затоваривания НПЗ».
«Мышь в овощном» комментирует слова спикера нижней палаты парламента Чехии Томио Окамуры, который похвалил Трампа за службу интересам США:
«Оценивая прагматизм пана Окамуры, не стоит забывать о том, как подобный подход в исполнении наших чешских троюродных братьев выглядит на практике. "Мы должны поступать аналогично – действовать исключительно в интересах нашей страны и ее граждан, а не в интересах кого-либо другого" – ровно так рассуждали и рассуждают "швейки" под пльзеньское, клепая что танчики с пушечками германским нацистам, что РСЗО – их киевским последышам».
Ссора Зеленского с США
Владимир Зеленский заявил, что чувствует предательство со стороны США после сделки с Россией по дизелю. После этого Дональд Трамп сказал журналистам, что Украине нужен новый президент. Позже с Трампом согласился бизнесмен Илон Маск, написав в соцсети, что Украине пора выбрать нового лидера. После этого доступ ВСУ к спутниковой связи Starlink был ограничен.
Политолог Алексей Наумов объясняет:
«Дональд Трамп показывает Украине вполне объективную реальность международных отношений. В социальных сетях и в западных медиа все дискуссии идут вокруг идеи, что Трамп обязан предоставлять Украине разведданные и спутники Starlink для использования военными. И, если он этого не делает, он совершает страшное преступление, что-то нарушает, ведет себя совершенно неслыханно. В Киеве, как пишет Financial Times, испытывают гнев – то есть считают, что у них отобрали то, на что они имеют право, то, что принадлежит им. Между тем, никакой обязанности у него обеспечивать работу Starlink и Starshield нет, и прерогатива решать, как следует поступать в этом вопросе, находится исключительно в его ведении. И Трамп совершенно прав, отмечая, что Зеленский воспринимает помощь США как нечто само собой разумеющееся. Нечто, что Трамп обязан делать. В общем, в международных отношениях урок рано или поздно находит своего ученика».
«Оптимистка в штатском» обращается к Трампу:
«Просроченный киевский наркоман снова хамит. Заявляет, что сделка Дональда Фредовича по дизелю его не устраивает, а вот ракеты для Patriot и рабочий Starlink Соединенные Штаты кастрюлям предоставить обязаны. Почему обязаны – науке неизвестно. Донни, ты вообще понимаешь, как сейчас выглядит твоя жизнь? Рассказываешь всему миру, какой ты крутой переговорщик, как держишь ситуацию под контролем, и как все должны плясать под твою дудку. А потом перед тобой стоит небритый персонаж с внешностью человека, который проиграл спор с вокзальной ночлежкой, и объясняет тебе, что твои предложения его не устраивают. И твоя задача – давать гопнику все, что этот гопник попросит. И не отсвечивать. Если ты действительно хозяин положения, если твои угрозы, ультиматумы и переговорные выкрутасы чего-то стоят, так приземли наконец этого деятеля! Объясни, что американские ресурсы – не бездонная кормушка для киевского режима, а за хамство непременно следует наказание. Или не последует? И какой-то обтрепанный киевский попрошайка публично вертит тобой, как хочет, без каких-либо последствий?»
«Темник» отмечает критическую зависимость ВСУ от Starlink:
«Фактически Starlink является основой всей сетецентрической модели управления ВСУ, обеспечивая координацию подразделений, связь командных пунктов и наведение беспилотников-перехватчиков в режиме реального времени. Готовой технической альтернативы этой инфраструктуре у украинской стороны на сегодняшний день просто нет. Показательна реакция бенефициаров системы на возмущения Зеленского указанными сбоями. Пока Киев публично требует от Илона Маска отменить скоростные лимиты, бизнесмен переводит стрелки на Вашингтон. По его словам, военной версией сети (Starshield) управляет исключительно правительство США, а коммерческая инфраструктура в принципе не должна использоваться для наступательных действий. Подобная технологическая уязвимость делает Starlink удобным рычагом давления на киевский режим. В условиях, когда Вашингтон откровенно недоволен украинскими ударами по российским энергетическим объектам и пытается принудить Зеленского к корректировке стратегии, возможность в любой момент "ослепить" ВСУ одним рубильником становится ультимативным аргументом американской администрации».
Американист Малек Дудаков наблюдает за суетой киевских лоббистов в США:
«Украинские лоббисты стараются вытащить всех своих союзников среди законодателей, пытаясь через них повлиять на Трампа. Перебои с работой Starlink и его военного аналога Starshield вызвали настоящий гевальт среди ястребов по обе стороны Атлантики. И в Вашингтоне тоже. Конгрессмены угрожают Трампу блокировкой любых его внутриполитических инициатив, если он не вернет на прежний уровень поддержку Украины. Однако в основном упорствуют уже сбитые летчики, которые покидают Конгресс. <…> Лоббисты Киева попытаются сразу после выборов и возвращения Конгресса с отпуска включить в следующий военный бюджет США на 2027 год обязательства поддерживать Украину. На текущий момент бюджет Пентагона так и не утвержден, его блокируют демократы, не желающие предоставлять Трампу военные транши на продолжение операции против Ирана. На фоне баталий вокруг Киева раскол в Вашингтоне вновь распалился до предела. Однако американских избирателей украинская повестка уже слабо волнует. Им гораздо важнее цены на топливо и ситуация с инфляцией».
«Fantastic Plastic Machine» комментирует интервью Зеленского каналу Fox News, в котором он заикается и с трудом подбирает слова:
«Наполучав лещей от Трампа, он всегда ползет к европейцам. Европейцы уже знают эту тему. Они его утешают. Говорят: ты наш Наполеон, ты спаситель Европы! А Трамп этот дурак полный и вообще скоро Конгресс продует, и все будет как раньше и даже лучше!»
Протесты в Азербайджане
В Азербайджане вспыхнули массовые протесты из-за запрета на ношение хиджабов в школах.
«АДЕКВАТ Z» отмечает масштабность протестов:
«Счет участникам идет на тысячи, задержанным на сотни, арестованным по аналогу нашей статьи о массовых беспорядках на десятки. <…> Судя по реакции, режим относится к происходящему очень серьезно. Большинство соцсеточек заблокировано, а местная пропаганда не первый день разражается материалами о великой мудрости госполитики по предмету и недостаточно просветленной массе, которая этой мудрости не понимает и не ценит. И важно здесь не то, что эти материалы насквозь унылые и бездарные (хотя заголовок одного из них я оценил – "Ценности азербайджанства должны быть превыше всего", никакого косплея, ни малейшего), а то, что они выходят буквально десятками и изо всех утюгов: где не чешется, не расчесывают. Один из фундаментальнейших элементов тамошнего социального клея – раболепие снизу доверху, даже к самому наимельчайшему начальству; в его адрес не моги не то что слова двусмысленного, но и взгляда косого. Один из характернейших элементов идущих протестов – практически полная их спонтанность, люди во множестве очагов независимо друг от друга решили, что у них настолько накипело, что можно, выражая недовольство богоподобным начальством, где побить стекла, а где и пожечь машины. На что способно местное население, когда упомянутый клей работать перестает, то есть бунтовать оказывается можно и тем более поощряемо, хорошо памятно и по 1988 году, и особенно по 1990: в нем просыпается зверь, посадить которого на цепь стоит усилий и крови».
«ПолитНавигатор. Новости и аналитика» полагает, что дело не только в хиджабах:
«Возникли и другие претензии к властям, а именно жители указывают на низкий уровень образования, учебной литературы и ужасное состояние самих школ, которые финансируются по остаточному принципу. Это, кстати, объясняет, почему к протестам во многих местах присоединились и учителя. Интересно, что в Баку сначала сами потворствовали процессу исламизации, осуществляя последовательную и тотальную декоммунизацию и дерусификацию системы образования. Как и во всех государствах – членах Организации тюркских государств, реабилитированы муллы, участники антисоветских националистических восстаний и боевики коллаборационистских формирований, воевавших на стороне Гитлера под зелеными стягами. А теперь вдруг решили стать поборниками светского образования?»
«Lekia-Lezgistan» подчеркивает, что ситуация вызвала резкую реакцию в Турции:
«Главный советник президента Эрдогана Октай Сарал открыто раскритиковал действия Баку, заявив: "Какой совестью и какой справедливостью можно оправдать то, что ученицу, покрывающую голову по религиозным убеждениям, не пускают в школу?" Правящая партия Алиева ответила обвинениями в популизме и безответственности. Более того, в социальных сетях распространяется сообщение о том, что турецкий журналист Джелал Чифтчи якобы призвал азербайджанских военных свергнуть Ильхама Алиева. Не думаю, что это случайно. Судя по тому, что из Анкары уже звучит открытая критика в адрес Баку, причем со стороны высокопоставленных представителей власти, отношения между двумя союзниками, похоже, действительно начинают портиться, и Баку выбирает Израиль».
Автор канала «Угур Мамедов» пишет, что протесты превращаются в полноценный политический конфликт между Азербайджаном и Турцией:
«Турецкие власти, имеющие богатый опыт уличной борьбы с оппозицией и точечного преследования "нужных" людей (например, наркозависимых звезд шоу-бизнеса), не противятся антиазербайджанским акциям – как, например, народным выступлениям у здания посольства Азербайджана. Мало того, официальные лица (в том числе главный советник президента Эрдогана Октай Сарал) критикуют введенные в Азербайджане школьные ограничения. <…> Конфронтация с Турцией – необычное и опасное состояние для Азербайджана. Оно чревато непредсказуемыми последствиями. Азербайджан, если ему удастся отстоять светский характер образования и загнать в стойло ортодоксов-шиитов, может стать лидером Тюркского мира. Но может и погрязнуть в социальных волнениях и войти в клинч с Ираном, вплоть до военного столкновения».
Востоковед Кирилл Семенов связывает происходящее с интересами Ирана:
«Кампания в защиту платков рассматривается государством НЕ как суннитский радикализм, а как прямое проявление иранского шиитского влияния. Официальный Баку и провластные аналитические ресурсы прямо связывают всплеск активности с идеологической экспансией Тегерана. В частности, ведущие азербайджанские аналитические агентства (такие как TodayPress.tv и др.) открыто указывают на внешние религиозные центры. <…> И география протестов, и лица, подвергающиеся преследованиям со стороны правоохранительных органов, имеют стопроцентно шиитскую природу. Все стихийные акции, недовольства родителей и забастовки фиксируются строго в исторических шиитских анклавах Апшеронского полуострова – таких поселках как Нардаран, Бузовна, Рамана и Балаханы. Кроме того, протестная волна накрыла и южные регионы Азербайджана, в частности Джалилабадский район, который исторически граничит с Ираном и традиционно отличается высоким уровнем религиозности среди шиитского населения».
Киберугрозы
На этой неделе в центре внимания оказались две хакерские атаки, в обоих случаях отличилась Дания.
«Доктор Z прописал» рассказывает о вероломном нападении на французские холодильники:
«Во Франции хакеры взломали систему управления холодильниками Danfoss в супермаркетах и подняли в них температуру до плюс 50 градусов Цельсия. Атака была совершена 12 октября и затронула 300 магазинов сетей Intermarchе и Netto, входящие в группу Les Mousquetaires. "Это была катастрофа, никогда с нами такого не случалось и в таком масштабе", – заявил президент группы Тьерри Котийяр. <…> Предварительно он оценил понесенный ущерб в десятки миллионов евро по всей стране. Когда говорят об опасности хакерских атак на инфраструктуру, то подразумевают прежде всего, связь, водоснабжение и так далее. Про холодильники в супермаркетах речи не шло. А между тем, ущерб весьма ощутимым оказался. Теперь французы собираются судиться с датским производителем сломанных холодильников. Якобы атака удалась из-за уязвимости в софте Danfoss. Датчане, понятно, уверяют, что проблема была не на их стороне. Еще бы, речь о десятках или даже сотнях миллионов евро компенсаций».
«Уголок zanudamode» радуется за отечественные супермаркеты:
«Хорошо, что в нашей "Пятерочке" нет удаленного управления холодильниками – ни хакеры, ни рой ИИ-агентов их не взломают. Пока мы не подключили все к интернету, мы в относительной безопасности. <…> Р. С. Когда ты совершил бухгалтерскую аферу века и нанял хакеров ее замести».
Недавно стало известно, что в Дании хакеры украли из национального реестра данные 8,8 млн человек, живых и умерших. Неизвестные не стали атаковать государственную систему, а взломали частную компанию, которая легально работала с реестром.
«Северяночка» приводит новые подробности, судя по которым у французов есть основания подозревать датчан в беспечности:
«Знаете, правду говорят, что жизнь – лучший сценарист, особенно хорошо ей удаются абсурдистские комедии. В Дании выяснилось, что данные почти девяти миллионов человек утекли из госреестра не из-за сложной хакерской операции, а из-за самого надежного пароля после qwerty – 123456. Как минимум у трех аккаунтов компании Pays, через которую и зашли в реестр, стоял незамысловатый пароль. Один из них – с правами администратора. Датское цифровое государство, получается, защищало данные почти девяти миллионов человек так, как обычно защищают домашний роутер у родственников, которые "потом поменяют". Министр цифровизации Кристина Эгелунд уже признала, что меры безопасности были недостаточными. Доступ Pays отключили, началось расследование, граждан предупредили о фишинге. В итоге государство сначала отдало данные всей страны подрядчику с паролем 123456, а теперь советует гражданам не доверять подозрительным звонкам. Пожалуй, мошенникам действительно просто выдали все необходимое, кроме, пожалуй, инструкции по произношению датских фамилий».
«Мюсли вслух» отмечают, что Владимир Путин очень своевременно провел совещание, на котором обсуждали киберугрозы:
«Примета времени: сообщения о киберпреступлениях и угрозах все чаще попадают в ленты новостей. Только за последние 2 дня стало известно о кибератаке на более чем 100 государственных доменов Азербайджана, в Нидерландах и во Франции хакеры взломали сети продуктовых и винно-водочных магазинов, в России сегодня сбоят приложения 20 крупных компаний, а в Германии злоумышленники парализовали строительство туннеля в Данию. Сегодня на совещании по вопросам повышения информационной безопасности президент Путин завил о выходе на новый уровень киберугроз в отношении экономики, логистики, транспорта, социальной сферы, систем жизнеобеспечения и государственного управления. Для нейтрализации этих угроз, по мнению президента, необходимо совершенствовать все составляющие отечественной системы цифровой безопасности, включая оценку и анализ рисков, механизмы мониторинга зависимости от внешних платформ, а также инструменты оперативного реагирования на кибератаки. Российское государство – огромная и многоукладная система. И если какая-то насущная проблема попадает в фокус ее внимания, то на решение бросаются все необходимые силы и средства. Так у что слов Путина будут прямые и быстрые последствия».
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