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В конце прошлой недели украинские беспилотники атаковали три дата-центра «Яндекса» в Рязани, Калуге и Владимире.

«Айтишник в ватничке» критикует недовольных «Яндексом»:

«Не просто так облачные решения стараются запихнуть как можно в меньший объем и расположить как можно ближе к узловым точкам обмена траффиком. Построение устойчивых и масштабируемых кластерных решений – имеет кучу нюансов. Например, большинство сервисов состоят не только из обработчиков запросов, но и из различных файловых хранилищ, балансировщиков, очередей, баз данных и прочего такого. Попросту потому, что для нормальной работы сервиса, видимого извне, как единое целое – внутри построена сложная схема взаимодействий. Которая – сюрприз – тоже зависит от сетевых задержек. И разнеся элементы этой системы друг от друга – можно получить внезапные спецэффекты, вроде "split brain". Сугубо за счет пингов. Яндекс тут намедни потерял 3 датацентра из 5 – и все равно сохранил работоспособность, потому что там люди все-таки посвятили годы жизни не озвучке "надписей на курточках", а построению устойчивых архитектур. И постоянно проводили учения по распределению нагрузки».

Разработчик мобильных приложений Алексей Гладков считает, что «Яндекс» попал в беспрецедентную ситуацию:

«Можно совершенно точно сказать, что никто и никогда в мире с таким не сталкивался. Я, как и любой разработчик мобильных приложений, часто сталкивался с такой ситуацией, когда к тебе приходит человек и такой "Я тут идею для приложения придумал, как думаешь сколько будет стоить?" И ты начинаешь терпеливо объяснять, что за иконкой есть не только приложение, но и backend, а это огромное число серверов, буквально целые поля и здания, которые еще и должны быть геораспределенными и иметь запас по мощности в несколько раз на случай, если что-нибудь случится с тем или иным кластером. Как инсайдер я отлично осведомлен о ежедвухнедельных учебных тренировках и, поверьте, несмотря на то, что никто в этом мире не любит учения, эти учения отрабатывались как надо. Но, к сожалению, жизнь оказалась намного сложнее этих учений. Было вырублено 3 крупных ЦОДа. Даже чтобы поддерживать такое, вам нужны тысячи инженеров, а если оно упало, то обычно речь идет о неделях, а вполне вероятно месяцах. Точную цифру вам никто не назовет, потому что с таким просто никто не сталкивался. Поэтому я хочу попросить вас проявить терпение. Сегодня к вечеру уже работает почти все от Алисы и до Такси, это какие-то рекордные показатели, которыми мы, как страна, можем гордиться. Лучшее, что вы можете сейчас сделать – это пожелать удачи тем парням, которые сейчас без сна и выходных срочно переключают трафик, поднимают уцелевшие стойки, перераспределяют нагрузку и вводят новые мощности».

«Мейстер» отмечает, что ситуацию с «Яндексом» прокомментировал пресс-секретарь президента России:

«То, что проблемы, возникшие у "Яндекса", комментирует Песков, показывает, что значимость системообразующей цифровой компании для экономики в руководстве страны осознают очень хорошо. Так что будем надеяться, что за техническими решениями по части защиты ЦОД дело не станет. Для "Яндекса" же, впрочем, как и для ряда других бизнес-структур, стремившихся в своей деятельности подчеркнуто отстроиться от войны, есть и другой урок. Эти попытки отстроиться бесполезны: врагами вас уже все равно назначили, так что вопрос лишь в том, вы намерены активно противодействовать последствиям этого назначения, или рассчитываете, что если максимально прикинуться ветошью и не отсвечивать, то пронесет? В общем, нет, не пронесет. Особенно всех, у кого масштаб более-менее крупный (хотя бы за пределы субъекта федерации выходит)».

«Про tech и этих» комментирует инициативу Минцифры:

«Минцифры сегодня анонсировало меры поддержки строительства центров обработки данных. "Фабрика проектного финансирования, СПИК, соглашение о защите и поощрении инвестиций – все то, что сейчас работает на большие инфраструктурные проекты", – уточнил глава Минцифры (цитата по "Интерфаксу"). Вот только спохватились власти слишком поздно. Предлагать инвесторам льготы на стройку новых ЦОДов после того, как прилёты по объектам "Яндекса" уже показали реальную уязвимость такой инфраструктуры, – стратегия очень сомнительная. Загнать бизнес в миллиардные стройки где-то в Сибири сейчас вряд ли получится: никакие государственные скидки не перекроют риск потерять дорогое железо в любой момент».

«Банкста» обращает внимание на вранье Европарламента:

«Члены Европарламента распространяют дезинформацию о том, что боты "Яндекса" обвалились и уменьшили поддержку Трампа и "Альтернативы для Германии" в соцсетях. Боты "Яндекса" действительно существуют, но не для поддержки Трампа, а для обычной работы его поисковой системы, чтобы пользователи могли находить нужные сайты. Поисковые роботы (crawlers) индексируют веб-сайты, как и Google, и когда его центры обработки данных выходят из строя, автоматический трафик, естественно, падает. Боты в свою очередь "запоминают", что на вашем сайте есть рецепт борща или продаются трусы. Европарламент борется с "российской дезинформацией" с помощью европейской дезинформации».

