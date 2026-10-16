Певица Лолита Милявская на дне рождении МУЗ ТВ рассказала специальному корреспонденту НСН, что если бы не стала певицей, то точно связала бы свою жизнь с театром, а также раскрыла, какой последний спектакль ее впечатлил.

«Если бы я не пошла по кривой дорожке шоу‑бизнеса, я бы связала свою жизнь только с драматическим театром. Я люблю разные спектакли. Есть те, которые не считаются хитами. Есть театры, которые не носят громких названий, но спектакли и артисты в них удивительные. Например, спектакль «Ничего, что я Чехов?», который ставит блистательная труппа в театре Юрия Грымова. Это красивый театр с потрясающими актёрами, фанатично преданными своему делу. Меня эти спектакли просто поразили», — рассказала она.

Ранее продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко раскрыл, почему Лолита часто сталкивается с хейтом. По его словам, всему виной неоднозначный контент, который она публикует у себя в соцсетях, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

