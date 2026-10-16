Герасимов: Вооруженные силы России освободили Доброполье
Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил, что войска группировки «Центр» освободили Доброполье. Это один из основных узлов обороны противника на днепропетровском направлении, уточнили в Минобороны РФ.
По словам Герасимова, штурмовые подразделения 110-й, 114-й и 5-й отдельных мотострелковых бригад, а также 61-й отдельной бригады морской пехоты и 177-го отдельного полка морской пехоты ликвидировали формирования противника в городе и полностью взяли его под контроль.
Сейчас ищут и уничтожают отдельных украинских военнослужащих, которые укрываются в подвалах.
Также штурмовые подразделения развивают наступление в направлении Александровки. Освободили Первомайское. Передовые группы вошли в Белозерское и ведут уличные бои. За последние три дня под контроль перешла Сергеевка. Всего в сентябре-октябре группировка «Центр» освободила 15 населенных пунктов, столкновения продолжаются еще в девяти, в том числе в Райском и Святогоровке.
Герасимов добавил, что наиболее напряженные боевые действия идут в полосе ответственности южной группировки войск. Она наступает в границах Славянско-Краматорско-Дружковского укрепрайона. После взятия Константиновки в июле освободили Алексеево-Дружковку.
Передовые подразделения вошли в юго-восточную и юго-западную части Дружковки. Там ведут уличные бои. Плюс вышли на окраины Краматорска. Штурмовые подразделения 3-й армии наступают в пригороде Славянска, в Николаевке под контролем находится более половины территории.
Ранее ВС РФ уничтожили группировку ВСУ из десяти батальонов в Харьковской области.
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