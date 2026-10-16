Россиянам объяснили, чем опасна тренировка после бессонной ночи

По его словам, одна бессонная ночь не всегда считается поводом для отказа от физической активности. Он добавил, что важно скорректировать нагрузку под свое состояние.



Эксперт советует снизить интенсивность: не работать на пределе, уменьшить вес, сократить число подходов, выбрать легкую силовую тренировку или умеренное кардио. При слабости или головокружении тренировку лучше отменить.



Также стоит сделать акцент на технике и контроле движений. При недосыпе снижается концентрация, организм может облегчать упражнения за счет нарушения техники — округления спины, изменения амплитуды. По мнению Степаненко, нужно сбавить темп и прислушиваться к телу, увеличить паузы между подходами до 90-120 секунд и добавить приемы для восстановления дыхания.



Тренер объяснил, что такие правила помогут не выбиться из графика, а упрощенные занятия не помешают прогрессу. При этом регулярные недосыпы и игнорирование усталости замедляют восстановление, увеличивают число ошибок и повышают риск травм.



Ранее женщинам подсказали, как найти силы на занятия спортом.

