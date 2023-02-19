Кадыров решил конкурировать с Пригожин и создать свою ЧВК
Чеченский лидер Рамзан Кадыров заявил, что планирует создать конкуренцию основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину и сформировать собственную частную военную компанию. Кадыров уточнил в своем Telegram-канале, что намерен реализовать планы после того, как уйдет с госслужбы.
Кадыров подчеркнул, что не перестает радоваться успехам ЧВК «Вагнер». По его словам, участники чеченских спецподразделений «Ахмат», которые сражаются с «музыкантами» бок о бок, лучше всех могут судить о «положительных качествах своих соратников из ЧВК».
«Без всякого сомнения, такого рода профессиональные формирования нужны и необходимы. Поэтому я всерьез планирую при завершении работы на госслужбе составить конкуренцию нашему дорогому брату Евгению Пригожину и создать частную военную компанию. Думаю, что все получится», – подчеркнул лидер Чечни.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров признался, что с детства мечтал быть свободным человеком, никогда не хотел работать на государственной службе. Об этом Кадыров рассказал РИА Новости.
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