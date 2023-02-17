ЧВК «Вагнер» взяли населенный пункт Парасковиевка
Населенный пункт Парасковиевка полностью находится под контролем подразделений ЧВК «Вагнер». Слова предпринимателя передает его пресс-служба.
«Несмотря на блокаду по боеприпасам, несмотря на тяжелые потери и кровопролитные бои, парни полностью заняли всю территорию Парасковиевки. Спасибо им! Герои!» - сообщил Пригожин.
Ранее бизнесмен Евгений Пригожин сообщил о гибели воевавших в ЧВК «Вагнер» бойцов из Финляндии. По его словам, четыре финна погибли, один пропал без вести. Он может быть в плену у украинцев, полагает бизнесмен.
Пригожин уточнил, что остальные 15 военнослужащих из Финляндии продолжают воевать в составе ЧВК.
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