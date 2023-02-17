ЧВК «Вагнер» взяли населенный пункт Парасковиевка

Населенный пункт Парасковиевка полностью находится под контролем подразделений ЧВК «Вагнер». Слова предпринимателя передает его пресс-служба.

Боец «Вагнера»: ВСУ мешают эвакуации мирных жителей из Артемовска

«Несмотря на блокаду по боеприпасам, несмотря на тяжелые потери и кровопролитные бои, парни полностью заняли всю территорию Парасковиевки. Спасибо им! Герои!» - сообщил Пригожин.

Ранее бизнесмен Евгений Пригожин сообщил о гибели воевавших в ЧВК «Вагнер» бойцов из Финляндии. По его словам, четыре финна погибли, один пропал без вести. Он может быть в плену у украинцев, полагает бизнесмен.

Пригожин уточнил, что остальные 15 военнослужащих из Финляндии продолжают воевать в составе ЧВК.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:Российско-украинские ОтношенияСпецоперацияЧВК "Вагнер"
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры