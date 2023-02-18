Пригожин отрицает отношение ЧВК «Вагнер» к российской армии

«ЧВК «Вагнер» никогда не имела никакого отношения к российской армии, заявил ее основатель российский бизнесмен Евгений Пригожин. Его цитирует пресс-служба.

ЧВК «Вагнер» взяли населенный пункт Парасковиевка

Таким образом Пригожин опроверг заявление французского президента Эммануэля Макрона о том, что якобы ЧВК «Вагнер» вошла в состав Вооруженных сил РФ.

«ЧВК «Вагнер» — это частная армия, которая действовала, действует и будет действовать по всему миру. Как бы вам и вашим американским друзьям ни хотелось, чтобы было иначе. Мы защищаем тех, кого вы унижали многие десятки лет», - заявил основатель частной военной компании.

Ранее бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал видео, на котором бойцы ЧВК «Вагнер» обращаются в Минобороны с просьбой возобновить поставки вооружений. Сообщение опубликовала его пресс-служба.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АрмияРоссийская АрмияЧВКЧВК "Вагнер"Евгений Пригожин
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