Пригожин отрицает отношение ЧВК «Вагнер» к российской армии
«ЧВК «Вагнер» никогда не имела никакого отношения к российской армии, заявил ее основатель российский бизнесмен Евгений Пригожин. Его цитирует пресс-служба.
Таким образом Пригожин опроверг заявление французского президента Эммануэля Макрона о том, что якобы ЧВК «Вагнер» вошла в состав Вооруженных сил РФ.
«ЧВК «Вагнер» — это частная армия, которая действовала, действует и будет действовать по всему миру. Как бы вам и вашим американским друзьям ни хотелось, чтобы было иначе. Мы защищаем тех, кого вы унижали многие десятки лет», - заявил основатель частной военной компании.
Ранее бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал видео, на котором бойцы ЧВК «Вагнер» обращаются в Минобороны с просьбой возобновить поставки вооружений. Сообщение опубликовала его пресс-служба.
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