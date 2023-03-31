Пригожин назвал причины успеха ЧВК «Вагнер» на Украине

По его словам, в первую очередь имеют значение предшествовавшие украинскому конфликту войны, которые вагнеровцы успели пройти за почти 10 лет.

«Безусловно, сирийский конфликт здесь тоже имеет значение, но не ведущее», - заключил он.

Ранее Пригожин в открытом письме предложил государственному секретарю США Энтони Блинкену поддержать ЧВК «Вагнер» в Африке, сообщает НСН.