Пригожин назвал причины успеха ЧВК «Вагнер» на Украине
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что успехи группы в ходе спецоперации на Украине обусловлены, в том числе, опытом участия в сирийском конфликте, сообщает пресс-служба бизнесмена.
По его словам, в первую очередь имеют значение предшествовавшие украинскому конфликту войны, которые вагнеровцы успели пройти за почти 10 лет.
«Безусловно, сирийский конфликт здесь тоже имеет значение, но не ведущее», - заключил он.
Ранее Пригожин в открытом письме предложил государственному секретарю США Энтони Блинкену поддержать ЧВК «Вагнер» в Африке, сообщает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru