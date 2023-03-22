Пригожин предложил Блинкену поддержать ЧВК «Вагнер» в Африке

По его словам, на фоне занятости ЧВК на Украине, США с партнёрами пытаются перекроить «африканский пирог», но безуспешно, тогда как «Вагнер» достигла больших успехов в области безопасности.

Он отметил, американским властям следует отказаться от попытки политического влияния в Африке, поддержав вместо этого усилия ЧВК, став инвестором проекта «Вагнер. Безопасная Африка» (Wagner. Safe Afrika, WSA).

Пригожин указал, что это позволит Белому дому сэкономить деньги налогоплательщиков США, так как американские прокси не отрабатывают вложенных в них средств, а проекты ЧВК, в которые инвестировались личные деньги бизнесмена, всегда отличались высокой эффективностью.

«Если совместный проект «Вагнер. Безопасная Африка» (WSA) окажется успешным, предлагаю развить его на американском континенте... расширить сферы влияния и запустить проекты WSA-2 (Wagner. Safe America), WSA-3 (Wagner. Safe Asia), WSA-4 (Wagner. Safe Australia) и WSA-5 (Wagner. Safe Antarctica)», - написал бизнесмен, предложив прислать представителя для обсуждения.

Ранее Пригожин заявил, что в ЧВК «Вагнер» есть афганские бойцы, умеющие обращаться с американскими гаубицами и противотанковыми комплексами Javelin, сообщает RT.

