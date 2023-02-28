Пригожин готов принять в ЧВК «Вагнер» бойцов расформированного полка

Ранее в социальных сетях распространилось видеообращение военных, которые просят принять их в ЧВК «Вагнер».

«Я сделал уже соответствующее обращение в органы военного управления для того, чтобы их перевели к нам, либо в одно из воинских подразделений, которое находится у нас в оперативном управлении. Конечно же, когда ребята хотят идти воевать, а не просто сидеть в учебном полигоне или в расположении, это необходимо делать. То, что они хотят идти и защищать Родину с оружием в руках и принести пользу в общую победу. Это очень здорово. Спасибо, что они нашли смелость и силы. Понятно, что на них, возможно, будут какие-то дисциплинарные наезды, но будем бороться для того, чтобы их забрать к себе», - рассказал глава ЧВК.

Ранее Пригожин заявлял, что предлагал бывшему официальному представителю Народной милиции ДНР Эдуарду Басурину работать в ЧВК «Вагнер».

